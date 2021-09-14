В китайской провинции один мужчина вызвал вспышку коронавируса. Город отправили на карантин
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Первыми двумя выявленными случаями были студенты из городского уезда Сянью, но эксперты подозревают, что вспышка могла быть вызвана пациентом, который недавно вернулся в Путянь из Сингапура, отмечает Global Times.
Пациент по фамилии Линь вернулся из Сингапура 4 августа. Линь прошел 14-дневный карантин и семь дней домашнего наблюдения за состоянием здоровья, во время которого Линь сдал девять тестов на коронавирус, но они были все отрицательные. В пятницу, 10 сентября, тест показал наличие вируса. Первичные исследования вируса предполагают, что это вариант “Дельта”.
Из-за вспышки жителям округа Путянь не рекомендуют покидать город, а те, кто должен уехать, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус.
Общественные места, такие как кинотеатры, музеи и библиотеки, должны прекратить свою деятельность в закрытых помещениях, а рестораны должны ограничить часы работы. Людям рекомендуется работать из дома.
Автобусы, библиотеки и развлекательные заведения в Сянью приостановили работу с субботы, 11 сентября. Железнодорожная станция Сянью перестала принимать новых пассажиров.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае за время эпидемии подтвердили 107,5 тыс. случаев COVID-19, 4849 человек умерли.
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