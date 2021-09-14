В китайской провинции один мужчина вызвал вспышку коронавируса. Город отправили на карантин

Первыми двумя выявленными случаями были студенты из городского уезда Сянью, но эксперты подозревают, что вспышка могла быть вызвана пациентом, который недавно вернулся в Путянь из Сингапура, отмечает Global Times.

Пациент по фамилии Линь вернулся из Сингапура 4 августа. Линь прошел 14-дневный карантин и семь дней домашнего наблюдения за состоянием здоровья, во время которого Линь сдал девять тестов на коронавирус, но они были все отрицательные. В пятницу, 10 сентября, тест показал наличие вируса. Первичные исследования вируса предполагают, что это вариант “Дельта”.

Из-за вспышки жителям округа Путянь не рекомендуют покидать город, а те, кто должен уехать, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Общественные места, такие как кинотеатры, музеи и библиотеки, должны прекратить свою деятельность в закрытых помещениях, а рестораны должны ограничить часы работы. Людям рекомендуется работать из дома.

Автобусы, библиотеки и развлекательные заведения в Сянью приостановили работу с субботы, 11 сентября. Железнодорожная станция Сянью перестала принимать новых пассажиров.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае за время эпидемии подтвердили 107,5 тыс. случаев COVID-19, 4849 человек умерли.

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