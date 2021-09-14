Ураган «Николас» обрушился на побережье Техаса

Ураган «Николас» обрушился на побережье Техаса, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

«Ураган «Николас» обрушился на побережье Техаса», – передает РИА «Новости» сообщение центра. Как отмечается, ураган сопровождается сильными ливнями и ветром. По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 км в час. Ураган движется со скоростью 17 км в час.

Тем временем президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Николас» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

«Сегодня (13 сентября) президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Николас» <…>», – передает ТАСС сообщение Белого дома. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Луизианы со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

После того, как Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Николас» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч.

Напомним, 6 сентября Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Нью-Джерси из-за урагана «Ида», признанного крупным стихийным бедствием.