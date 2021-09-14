Мнение: Дзержинский расколол Крым?

В Крыму, в центре Симферополя, отреставрировали и открыли бюст Феликсу Дзержинскому.

И в этом нет ничего удивительного.

Удивительно, что в РПЦ нашлись священники, назвавшие открытие памятника Дзержинскому оскорблением.

Протоиерей Леонид Калинин так и сказал, что монумент, скорее всего, долго не простоит.

Дословно: «Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества» (отсюда).

Это уже попахивает расколом…

Вот я и думаю, неужели протоиерей прав? И памятник «снесут местные жители»? Или протоиерей чересчур оптимистичен и переоценивает жителей Симферополя?

Фотография крымского бюста Дзержинского отсюда

—