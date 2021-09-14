Мнение: О скорой ковидной катастрофе в России

Если вы заметили, тема добровольно-принудительной вакцинации от CoVID-19 в России последние недели отошла на второй план. Да и сам он благоразумно отступил перед осенними думскими выборами. Российская честная #статистика фиксирует поступательный спад заболеваемости в канун Единого дня голосования, а государственная пропаганда показательно безмолвствует, даже не оттаптываясь на костях «неэффективных» западных прививок.

Умные люди понимают, что всё это не просто так. И если на Великобританию, США, Израиль и даже на пограничную нам Монголию напала пробивающая вакцину «зараза», то нам надо ждать…

Очередной волны. Но уже после выборов. С этим согласны все более-менее значимые политологи.

Консенсус-#прогноз состоит в том, что после выборов в Госдуму в стране может произойти ужесточение антиковидных ограничений.

Директор Института политических исследований Сергей Марков: После выборов последует ужесточение антиковидной политики, в том числе политики по принуждению различных социально-профессиональных групп к вакцинации. До выборов людей не будут злить, раздражать, но вот затем ситуация начнет быстро меняться. Очевидно, что в ближайшее время коронавирусная ситуация будет по вполне объективным причинам ухудшаться – в частности, осенью люди начнут больше времени проводить в помещениях.

Можно предположить, что уже скоро США дадут всем наглядный пример в отношении принудительной вакцинации. Вал информации об этом будет всячески содействовать тому, что власти различных стран, в том числе и России, станут принимать решения об обязательной вакцинации для определенных социально-профессиональных групп.

Политолог Владимир Слатинов: До 19 сентября антиковидные меры будут реализовываться в рамках инерционного сценария, чтобы не вызвать острую реакцию населения, которая может повлиять на результаты голосования. После выборов у властей окажутся развязаны руки, однако, полагаю, кардинальной смены модели антиковидной политики нам не стоит ожидать. Риторика «добровольности» вакцинации останется, но давление теперь уже на негосударственный сектор в части принуждения работников к прививкам усилится, равно как и применение разных мер поощрения врачей.

Политолог Дмитрий Михайличенко: Электоральный процесс и интенсивность принуждения к вакцинации – взаимоувязанные процессы. Правильнее было бы деполитизировать ковид, но вряд ли это произойдет после выборов. Более половины населения не хочет вакцинироваться, и эту социологию ни один губернатор кардинально поменять не может. Тем более, что среди губернаторского корпуса всё отчетливее фиксируется дефицит морального авторитета. Полагаю, Система будет демонстрировать дозированную инъекцию непопулярных решений и проявит гибкость.

Если выборы пройдут относительно безболезненно для Системы, в конце сентября – начале октября в масс-медиа начнет формироваться тревожный дискурс, а губернаторы усилят административное принуждение к вакцинации. Если же постэлекторальная ситуация будет характеризоваться турбулентностью, интенсивное принуждение к вакцинации масс будет отложено.

Директор Центра «Региональные исследования», социолог Дмитрий Лобойко: Антиковидная политика после выборов может быть ужесточена. Это очевидно, поскольку официальная статистика заболеваемости растёт (но далеко не везде – А.Н.), а после выборов, даже учитывая давление на оппозицию, возможны протесты. Особенно в тех регионах, где есть сильные кандидаты от КПРФ и других партий, а победителями в округах объявят все-таки единороссов. Ответственность за принимаемые меры, как уже заведено, будет делегирована в регионы. Тушить внезапные социальные пожары предстоит на местах. И регионалов уже готовят. В общем, «зима близко»…

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин: Ужесточение антиковидной политики после выборов вполне ожидаемо. Дело в том, что четвёртая волна инфекции уже очевидна. Однако, что касается вакцинации, то принудительным этот процесс вряд ли станет. Ответственность, как обычно, спихнут на регионы.

В общем, резоны сейчас не педалировать ситуацию с ковидом, а после выборов резко закрутить гайки у властей есть. «Единой России», которую сейчас поддерживает едва ли треть населения, будут накручивать итоговый результат, что может вызвать недовольство людей. И тут вполне логично использовать проверенный рецепт – «санитарные дела» против недовольных.

Но под гребёнку неизбежно попадут и вакцинодиссиденты: лес рубят – щепки летят. Кто из неваккцинировавшихся готов оказаться такой щепкой?

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