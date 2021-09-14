«Завод закрыт, идите за ворота!»

Почти 250 сотрудников хлебозавода в Свердловской области оказались на улице без объяснения причины.

Пока «в телевизоре» наша страна наращивает величие к грядущим выборам, пекарь Линда в уральской Сысерти стискивает зубы, чтобы не расплакаться при посторонних. Ее младший сын 1 сентября пошел в школу, а Линда в это праздничное утро неожиданно узнала, что стала безработной. И на вопрос, на что ее семье дальше жить, никто не может ответить.

Остывшие печи

Первого сентября сотрудники хлебозавода в Сысерти пришли на свои рабочие места и обнаружили, что цеха обесточены, а печи остыли. Приехавшие на газелях водители курили во дворе, не понимая, что им теперь развозить по торговым точкам. Да ладно в магазины! В детские садики и школы что отвозить?..

— На завод приехали какие-то люди, которые сказали: «Ребята, завод закрыт, идите за ворота», — рассказал Михаил Кесельман, представитель КПРФ. — При этом были нарушены базовые статьи Трудового кодекса. Собственник выкачал из предприятия все, что было возможно. Были долги перед контрагентами, большая задолженность по зарплате. Видимо, решили, что проще все закрыть одним днем, чем пытаться решить назревшие вопросы.

Цех Сысертского хлебозавода. Фото: Елена Елисеева / специально для «Новой»

Приехавших «гостей» было двое: не представившийся мужчина, который вроде как из службы безопасности, и Наталья Китаева, собственница ООО «Березовский кондитер». Они рассказали, что у предприятия огромные долги, в которых, мол, виноват директор Артемьев. Но люди не поверили, потому что Дмитрий Артемьев пришел к ним работать всего полгода назад, а долги уже были. Всех желающих предпринимательница пригласила работать у себя, ни слова не сказав, что Артемьев, пришедший на хлебозавод в марте этого года, стал управляющим и на ее предприятии уже через месяц — в апреле. Да и сам «Березовский кондитер» появился на месте разорившегося Березовского хлебокомбината.

Михаил Кесельман уверен, что у сысертского хлебозавода были все шансы стать рентабельным, ведь технология выпечки местного хлеба была оригинальной. Производство не останавливалось почти 80 лет.

В последние годы на заводе в месяц выпекали 15 тонн хлеба, здесь работало почти 250 человек. Еще пять лет назад эти показатели были вдвое выше. А 2020-й закончили с убытками в 4 млн рублей при выручке в 432 млн, что для российского бизнеса не так уж и плохо. Положение предприятия стало серьезно ухудшаться в начале этого года, долги нарастали. Главной проблемой хлебозавода стали серьезно выросшие цены на сырье.

Учимся рисовать плакаты

— Мои внуки никогда на акции протеста не ходили, — рассказывает Тамара Михайловна, пенсионерка из Сысерти, — а сегодня весь вечер плакаты рисуют.

7 сентября в Сысерти четыре десятка работников хлебозавода вышли с требованием вернуть им рабочие места и выплатить долги по зарплате. Угрюмая молчаливая толпа (чиновники объяснили, что разговаривать между собой нельзя, иначе это митинг, а не пикет). Всегда обходившие стороной акции протеста, жители Сысерти неожиданно для самих себя открыли протестный потенциал.

— Мы не понимаем своей перспективы, — объясняет Михаил Солодянкин, внезапно ставший безработным. Именно он подал уведомление о проведении пикета. — Перебои с зарплатой начались давно, сейчас долги у всех за разный период: у кого-то — с апреля, у кого-то — с июня. Зарплаты на предприятии были разные: 15–25 тысяч в месяц. Мы хотим, чтобы нам вернули наши рабочие места, чтобы завод работал.

Михаил рассказал, что когда он подал уведомление о проведении пикета, его вызвали на совещание к главе Сысерти Дмитрию Нисковских.

— Но накануне неизвестный человек подъехал на автомобиле к моему дому и зачем-то сфотографировал его, — продолжает Михаил. — Этого человека я увидел потом на совещании у главы, спросил, зачем он фотографировал мой дом. Тот ответил, что сделал это по указанию главы. Нисковских это подтвердил. Мол, они фотографируют все дома и подъезды в рамках какой-то программы. Но его посланец заехал на частную территорию и сфотографировал только мой дом.

Давить на нас не давят, но намекнули, что лучше решать вопросы без акций протеста.

Пикетчики опасаются, что руководство «кинет» их с выплатой зарплаты. Их коллеги, уволившиеся значительно раньше, еще в начале года, все еще пытаются получить расчетные. Многие говорят о кредитах, неподъемной коммуналке, потеря даже мизерного дохода для них — серьезное испытание.

— Когда-то крупное предприятие было постепенно раздроблено на много мелких ООО и ИП, — объясняет Михаил Кесельман. — И если в случае финансовых проблем ООО отвечает лишь своим уставным капиталом в стандартные 10 тысяч рублей, то ИП — всем имуществом предпринимателя. Водители в основном работали через ИП, поэтому у них есть шанс получить свои зарплаты, даже если нанимателю придется продать все свое имущество.

Такой расклад серьезно пугает «ипэшников», работавших с хлебозаводом в долг. Они должны своим сотрудникам, но кто погасит долги предприятия перед ИП? Например, перед ИП Сергея Дятлова хлебозавод накопил долг в четверть миллиона рублей.

Предприниматель Сергей Дятлов у входа на территорию хлебозавода. Фото: Елена Елисеева / специально для «Новой»

В пустых цехах

На проходной нас встречает веселый сторож. Без проблем пускает внутрь.

В хлебопекарном цеху пусто и темно. В чашах для замешивания — прокисшее тесто. Стоят ряды пустых деревянных паллет.

— Я на этой печке с 2009 года работала, — говорит пекарь Линда. — Куда мне сейчас идти? Где я найду работу, мне 50 лет…

Женщина машинально берет в руки формы для буханок, показывает нам, где выпекали хлеб. «Эх, да что я!..»

— Она ставит формы на место и быстрым шагом уходит из цеха.

— В последнее время начали понемногу долги выплачивать, — рассказывает Анастасия, сотрудница хлебозавода. — В месяц моя зарплата была 17 тысяч.

Пекарь Линда. Фото: Елена Елисеева / специально для «Новой»

В неделю по тысяче-две выдавали. На биржу труда встать мы не можем, так как еще не уволены.

Женщины перемещаются в один из кабинетов управления. В небольшой комнатушке — человек десять, все что-то пишут. «Работал с такого-то по такое, должность свою… зарплату и отпускные указывай, ты же примерно знаешь свои отпускные», — диктует местная активистка текст заявления в прокуратуру.

Официально

Как сказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, Следственным отделом по городу Сысерть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Сотрудники хлебозавода попросили главу Сысерти выкупить предприятие, чтобы сохранить рабочие места. Дмитрий Нисковских ответил на это, что покупка хлебозавода за бюджетные деньги не принесет пользы городскому округу, что бизнес должен конкурировать честно. Такого же мнения и губернатор Свердловской области. «Первоочередная задача власти — выполнять все социальные обязательства перед людьми, — написал Евгений Куйвашев в Instagram. — Направлять деньги на медицину, строительство школ и детских садов, на благоустройство городов и сел. Решать острые вопросы жителей региона. Работа частных предприятий остается в ведении бизнеса». Губернатор подчеркнул, что детские сады и школы срочно перезаключили договоры на других поставщиков, поэтому дети без хлеба не остались.

Фото: Елена Елисеева / специально для «Новой»

Сысертский хлебозавод после развала СССР принадлежал бизнесмену Малику Гайсину, в конце 90-х заседавшему в Государственной думе. Чиновники называют Гайсина «загадочным» — его никто не может найти. Тем не менее периодически в судах слушаются дела о долгах принадлежащих ему предприятий. В течение последних пяти лет на Урале обанкротилось несколько крупных производителей хлеба: в Первоуральске, Каменск-Уральске, Сухом Логу… Их тоже связывают в именем Гайсина.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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