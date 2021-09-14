Китайские авторынок отчитался за август

В Китае в августе зафиксировали резкое снижение объема продаж новых автомобилей.

Всего в последний месяц лета продали около 1,54 миллиона машин, что свидетельствует о падении спроса на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Всего за период с января по август 2021 года реализовали около 11,3 млн новых автомобилей. Указанный результат подтверждает повышение спроса на новую технику на 20,1%. Прежнее падение спроса было связано с началом эпидемии.

Кроме того, некоторые компании столкнулись с проблемой по поставке требуемых комплектующих для сборки новых автомобилей. Вместе с тем спрос остается достаточно высоким, тогда как кризис связан с отсутствием доступных в продаже транспортных средств из-за нарушения поставок запчастей.