Физическая активность во время беременности улучшает функцию легких у младенцев



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Новое исследование исследователей из Университета общества было представлено в ходе конгресса Европейского респираторного общества (ERS), передает Medscape.

Чтобы оценить связь между физической активностью во время беременности и функцией легких у младенцев, специалисты воспользовались данными популяционного исследования PreventADALL о распространенности атопического дерматита среди детей в Норвегии и Швеции. В новое исследование были включены данные о спирометрии (измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха) 814 младенцев трехмесячного возраста. Ученые также проанализировали сведения о физической активности матерей на 18 неделе беременности.

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В целом, у 5,8% детей в этой когорте была выявлена сниженная функция легких. Из них 8,6% младенцев родились у матерей, которые поддерживали низкую физическую активность во время беременности. В то же время среди детей активных матерей таких детей было 4,2%. Кроме того, в этой группе детей были отмечены самые высокие показатели дыхательной функции.

«Предыдущие исследования показали, что люди с низкой функцией легких в младенчестве имеют повышенный риск астмы и других обструктивных заболеваний органов дыхания. Потенциальная связь между материнской пассивностью и низкой функцией легких в младенчестве усиливает важность консультирования беременных женщин по вопросам физической активности», — сообщила ведущий автор исследования, доктор Хрефна Катрин Гудмундсдоттир (Hrefna Katrin Gudmundsdottir).