Екатерина Терешкович планирует развестись с Гогеном Солнцевым

Екатерина Терешкович пояснила зрителям программы «Прямой эфир» о своей личной жизни. Бизнесвумен планирует развестись с Гогеном Солнцевым из-за постоянных скандалов.

Со слов Екатерины Терешкович, её молодой супруг систематически злоупотребляет спиртным, из-за чего в семье происходят конфликты. Кроме этого, шоумен заставлял 66-летнюю Терешкович делать пластические операции, поскольку его не удовлетворяла внешность возлюбленной. Бизнесвумен предположила, что супруг надеялся на её скорую кончину из-за сложной операции, но все прошло хорошо. В итоге Гоген Солнцев стал много пить и плохо относиться к Терешкович. Бизнесвумен даже пришлось отправить супруга на принудительное лечение от алкоголизма. В результате подобное отношение надоело Екатерине Терешкович, и она планирует развестись с шоуменом.

Интернет-издание «Слово и Дело» сообщает: бизнесвумен тоже не святая. Гоген Солнцев обвиняет супругу в злоупотреблении спиртным, утверждая, что ей самой нужна квалифицированная помощь. Стоит отметить: отношения Терешкович и Солнцева изначально выглядели очень странными из-за большой разницы в возрасте и весьма эпатажного поведения шоумена. Не исключено, что данная ситуация – очередной фарс со стороны супругов, чтобы привлечь к себе больше внимания.