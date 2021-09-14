 

Доктор Мясников назвал больницы источниками новых мутаций коронавируса

14.09.2021, 9:14, Разное
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Доктор и телеведущий Александр Мясников называет источниками новых мутаций коронавируса обычные больницы, которые посещают миллионы россиян. Также назвал медик способ защититься от появления постковидного синдрома.
Переросший в пандемию COVID-19 претерпел множество мутаций, из-за которых борьба с ним усложнилась в разы. Несмотря на всеохватывающую кампания по вакцинации населения, недуг и далее распространяется по всему миру именно благодаря новым штаммам, более заразным и устойчивым к лекарствам. Между тем, источником инфицирования такими измененными патогенами может быть любое место с большим количеством людей. В том числе, как заверяет доктор Мясников, к ним относятся и помещения обычных больниц, куда ежедневно обращается много больных.

По словам медика-телеведущего, достаточно всего лишь одного зараженного, чтобы инфекция распространялась дальше. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо делать первоочередным не закрытие границ, а вакцинировать как можно больше граждан страны.

При выявлении признаков COVID-19 Александр Мясников считает лучшим выбором все же лечиться дома. Больной должен быть изолирован от всех, при этом все это время нужно быть на связи с лечащим врачом, который проконтролирует его состояние. В таком случае пациент не только не заразит окружающих, но и сам не подхватит очередную мутацию коронавируса, которая может существенно усложнить исцеление. Через неделю после установления диагноза Мясников также рекомендует употреблять небольшими дозами красное вино. Оно защитит организм от постковидного синдрома и укрепит организм.

Источник: lenta.ru



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