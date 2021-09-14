 

Отец Даны Борисовой обвинил дочь в избиении

14.09.2021, 9:14, Разное
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Отец Даны Борисовой пытается заработать на своей дочери. Мужчина обвинил телеведущую в избиении и требует компенсации за нанесенный ущерб.
Дана Борисова имеет свою версию указанных событий, о которой она пояснила на программе «На самом деле». Со слов телеведущей, отец неоднократно обращался к ней за финансовой помощью, каждый раз придумывая все новые предлоги. В последний раз он также пришел к Борисовой домой и стал требовать деньги на какие-то непонятные потребности. Телеведущая отказала, и у них действительно произошёл словесный конфликт. Только через время ей стало известно, что отец обвиняет её в избиении, и у него даже есть какие-то травмы на лице. Все же Дана Борисова полностью отрицает свою вину и называет родственника аферистом.

По версии отца телеведущей, Борисова столкнула его с лестницы и даже не вызвала карету скорой помощи. Из-за действий дочери он якобы получил серьезные травмы и теперь хочет компенсации. Стоит отметить, отец Борисовой покинул семью знаменитости еще 25 лет назад. Мужчина завел новые отношения, и у него родились дети от другой женщины. Он не сильно проявлял отцовскую заботу, пока Дана Борисова не стала известной. Несмотря на это телеведущая периодически ему помогала финансово, но с каждым разом житель наглел все больше, поэтому Борисова и отказала ему в последний раз. Самое интересное, что житель не зафиксировал факт нанесения телесных повреждений в установленном законом порядке, поэтому достоверно не известно, где он травмировался. Возможно он действительно пытается оклеветать дочь, чтобы получить финансовую выгоду.

Источник: www.passion.ru



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