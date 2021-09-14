 

Сергей Собянин пообещал вернуть Москве ее историческое название

14.09.2021, 9:11, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой о возвращении городу его исторического названия. Градоначальник отметил, что недавно ему удалось ознакомиться с новыми работами ученых, которые подтверждают наличие еще одного, ранее неизвестного названия столицы.

Мэр поделился открытием историков с учениками одной из московских школ. Он провел урок москвоведения для учеников 6 класса и рассказал детям, как называли Москву во времена Киевской Руси. По словам Собянина, археологам удалось найти берестяные грамоты Х века за подписью князя Мыколы, в которых упоминается зажиточный и богатый город на востоке.

«Я как и наш президент увлекаюсь историей, читаю все его статьи. Будучи не только мэром, но и коренными москвичом, для меня важно беречь историю моего родного города. На днях я знакомился с новыми исследования зарубежных авторов и обнаружил удивительную вещь. В книжке археолога Виталия Чубенко говорится, что древние русы Москву не иначе как Кацапетовкой не называли. Эта информация подтверждается древними находками под Киевом и свидетельствами очевидцев. В связи с этим мне кажется логичным вернуть городу его исторические название», — сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что вопрос о переименовании города является серьезным и его нужно решить на всемосковском референдуме. Мэр Москвы предложил задействовать систему электронного голосования, чтобы решить вопрос о возвращении городу его первоначального имени. Сергей Собянин (Канальгерух) считает, что в случае смены названия Москва получит положительный инвестиционный толчок и обретет новую туристическую привлекательность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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