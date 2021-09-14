Украинцы указали озабоченному Крымом Зеленскому на реально важный вопрос в стране

Накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов к встрече с Владимиром Путиным, однако она состоится лишь в том случае, если главы государств будут обсуждать “оккупированные территории”. На это в Кремле ответили, что встреча невозможна, если Киев собрался говорить о Крыме.

Украино– и русскоязычные пользователи Сети возмущены заявлением пресс-секретаря Зеленского. Они обратили внимание, что в Киеве говорят о встрече с Путиным так, будто российский лидер является инициатором переговоров с президентом Украины.

Некоторые интернет-пользователи удивились, что Киев вообще ставит какие-либо условия. По их мнению, любая встреча с Путиным повысит рейтинг Зеленского. Другие же считают, что о Крыме необходимо разговаривать непосредственно с жителями полуострова, а о мире в Донбассе – с представителями ДНР и ЛНР.

Впрочем, сейчас, судя по комментариям в Сети, украинцев больше волнует начало отопительного сезона. “Самая острая проблема на сегодняшний день — как пройти зиму, как выживать народу. Это неактуально?”, – высказался один из интернет-пользователей.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о переехавшем в Крым украинце. Он рассказал, что жители Украины разочаровались в своем президенте, они больше ему не верят. Мужчина уверен, что Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок.