 

Украинский политолог Хавич заподозрил Зеленского в саботаже встречи с Путиным

14.09.2021, 9:10, Разное
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В эфире телеканала “Дом” пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры, но они состоятся лишь в том случае, если во время беседы будет обсуждаться Крым. Политолог Олег Хавич считает, что официальный Киев такими заявлениями пытается саботировать встречу с российским лидером.

По словам эксперта, Зеленский и его окружение прекрасно понимают, что Россия не будет обсуждать Крым как с Украиной, так и с другими странами. Хавич уверен: встреча глав этих государств на самом деле зависит от позиции США. Мол, если в Вашингтоне переговоры Зеленского и Путина
сочтут необходимыми
для российско-американских отношений, то Киев согласится провести саммит.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова дал понять, что Владимир Путин не собирается обсуждать принадлежность Крыма. Представитель Кремля неоднократно заявлял, что для Москвы такой темы не существует.

Ранее украинский министр Алексей Резников сообщил, что Вашингтон поможет Киеву решить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом. По его словам, Украина – единственная страна, поддерживающая связь с американскими властями на постоянной основе.



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