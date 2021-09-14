Мнение: Однако Зюганов сбрехавши.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты всегда уважали Церковь и внимательно относились к православной вере. Себя Зюганов назвал «человеком православной культуры»: он верит в справедливость, трудовой народ и дружбу.

Г.Зюганов забыл по всей видимости, или не хочет вспоминать, что Ни одна религия не преследовалась ленинцами с таким ожесточением, как русское православие в 1917-1930 годах.

А если вдруг захотелось чего сказать не в попад, то надобно пред этим извиниться.

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