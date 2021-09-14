Мнение: Банкам надо снимать должников на видео

Иногда жулики берут кредиты на паспортные данные случайных людей. Живёшь себе спокойно, работаешь, и тут внезапно звонок: «вы просрочили все платежи, возвращайте долг, а то будет хуже». Начинаешь разбираться, и выясняется, что на тебя без твоего ведома оформили несколько кредитов:

https://vc.ru/legal/87374-chto-delat-esli-vy-okazalis-dolzhnikom-mfo-no-deneg-ne-brali

…два года назад в один прекрасный день раздался звонок, причём на мой личный, не рабочий номер, который знает весьма ограниченное количество людей. Не очень вежливый мужчина спросил, когда я собираюсь вернуть долг.

— Простите, какой долг? — возмутился я.

— Как, 7500 рублей по кредиту, который вы оформили у нас три месяца назад. Правда, за это время ещё проценты набежали в размере 15 тысяч рублей. Итого вы должны нам 22 500 рублей, — уже не так напряжённо ответил мужчина на другом конце.

— Кому — вам? — уточнил я.

— МФО «ВКармане», — ответил собеседник.

Честно говоря, я подумал, что это какая-то ошибка, потому что никаких денег ни у этой МФО, ни у какой-либо другой я не брал…

<…>

…Запросив отчёты о кредитной истории, я несколько удивился, увидев там огромное количество запросов из различных МФО на получение займов. Их было минимум 20 штук.

Ситуация неприятная. Куча хлопот, убытки, а если вы ещё и привыкли брать кредиты в обычных банках, как большинство людей, всё совсем плохо. Читатели пишут, что тут есть и вина государства:

А. Закон разрешает в РФ взять кредит с упрощённой идентификацией клиента (без его личной явки) в целом ряде случаев — это открытая дверь для мошенников. Полагаю, вред от такого закона намного превышает пользу.

Б. Процедура для пострадавших от действий мошенников — сложная. Жульнические микрокредитные организации берут по небольшой сумме в кредит у всех паспортных данных, до кого могут дотянуться. Потом выигрывают суды. И взыскивают с части людей. Кто-то идёт в суд бороться — тратит кучу сил, времени и денег и сбрасывает этот кредит. Но таких немного.

Знаю человека, который попал в аналогичную ситуацию (по его паспортным данным взяли кредит). Пошёл в суд и выиграл. За 6 судебных заседаний. Дело в другом городе, летал. И суд в итоге лишь удовлетворил требование признать кредитный договор незаключённым и удалить запись из бюро кредитных историй. Но моральный ущерб — 0 рублей 00 копеек.

Железнодорожный суд города Ростов-на-Дону, решение от 23 июня 2021 года по делу № 2-705/2021.

Текст судебного акта:

https://zheleznodorozhny–ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=179779018&delo_id=1540005&new&text_number=1

Описание ситуации от истца:

https://facebook.com/groups/russian.lawyers.online/posts/4071474279531642

https://facebook.com/groups/russian.lawyers.online/posts/4297642270248174

Лично я полностью согласен с тем, что получение кредита через интернет — зияющая дыра в общественной безопасности, которую наше государство обязано законопатить. К примеру, стоило бы заставить банки и МФО делать видеозапись с участием должника и оператора банка. Каждый раз при оформлении кредита нужно разыгрывать под камеру примерно такую сценку:

— Сегодня 13 сентября 2021 года, 11 часов 03 минуты. Господин Депшол, МФО «Устрица» одобрила вам кредит в 30 тысяч рублей сроком на 12 месяцев по эффективной ставке 79,6% годовых. Вы будете выплачивать по 3385 рублей в месяц на протяжении 12 месяцев. Переплата составит 10617 рублей. Согласны ли вы на такие условия?

— (зачитывает по бумажке) Да, я, Василий Иванович Депшол, 1998 года рождения, паспрт такой-то, согласен взять кредит в 30 тысяч рублей сроком на 12 месяцев, бла-бла-бла.

— Покажите, пожалуйста, паспорт.

— (показывает паспорт крупным планом)

— Для заключения сделки подпишите, пожалуйста, вот этот договор.

— (подписывает под камеру договор).

Видеозапись прикладывается к договору, без видеозаписи договор недействителен. В случае чего по записи можно легко разобраться в проблеме, при этом у полиции сразу есть биометрия мошенника, а у ЦБ есть повод оштрафовать или лишить лицензии «невнимательную» МФО.

Честным должникам видеозапись дополнительных неудобств не доставит: оформление ненужных бумажек так и так занимает кучу времени. Напротив, у честных должников будет лишний шанс задуматься, действительно ли им нужен кредит, да ещё под такие конские проценты. Что же касается падения продаж у банков и МФО, так это обществу только на пользу.

Кредиты можно сравнить с алкоголем. Заводам спирт нужен для производства, нет ничего страшного в том, что завод потребляет спирт десятками тонн. Однако когда спирт начинает потреблять внутрь частное лицо, здоровее оно от этого не становится. Так и кредиты. Для средних и крупных предприятий кредиты — всего лишь ещё один ресурс, нужный для развития бизнеса. Для частных лиц кредиты — тяжёлый ежемесячный оброк, отгрызающий значительную долю у зарплаты.

Запрещать потребительские кредиты под корень нельзя. Во-первых, народ не поймёт. Как верно замечают читатели, одним из векторов советской зависти к Западу были как раз кредиты: дескать, у них молодожёны могут не жить годами в пустой квартире, а сразу купить мебель в кредит. Во-вторых, запретить МФО нельзя, можно только загнать МФО в подполье, передав их ремесло традиционным бандитам. Насколько я знаю, ЦБ глубоко изучал вопрос, и пришёл в итоге к выводу, что пусть уж лучше будут МФО.

Вместе с тем, хоть кредиты и нельзя запретить, их всё же можно ограничить, как ограничили уже часы продажи спиртного и его рекламу.

Полагаю, стоит затруднять и выдачу потребительских кредитов, и выдачу микрокредитов в МФО. Кому неймётся, пусть идёт и получает кредит. Но пусть уж тогда делает это лично, безо всяких там упрощённых процедур, позволяющих мошенникам вешать долги на посторонних граждан.

По совести, я бы запретил ещё и рекламу потребительских кредитов, и ущемление дебетовых карт в пользу кредиток, и все прочие маркетинговые трюки, толкающие народ в кабалу к банкам. Однако пока что это совсем уж фантастика. Средний уровень финансовой грамотности настолько низок, что общественность пока что ещё даже не понимает, что кредиты — это проблема.

PS. «Их нравы». Американские студенты обычно заканчивают обучение с долгом, равным их зарплате за несколько лет. Переводя на наши реалии — это как если бы средний российский студент брал на учёбу в кредит в несколько миллионов рублей, а потом выплачивал бы его до 40-50 лет:

https://vc.ru/education/289662-dolgi-na-gody-vpered-okupaetsya-li-obuchenie-v-ssha-radi-kotorogo-studenty-berut-kredity

Мэтт Блэк окончил Колумбийский университет со степенью магистра кино в 2015 году. На момент выпуска его студенческий долг составлял $233 тысячи. Сейчас из-за начисленных процентов эта сумма выросла до $331 тысячи. Претензий к методам обучения у Блэка нет, однако он винит университет в своём затруднительном финансовом положении:

«Нам всю жизнь твердили, что образование даёт возможность прилично зарабатывать и достойно жить. Да, я получаю неплохие деньги, но из-за всех долгов такие простые человеческие ценности, как брак, семья и собственный дом, для меня недоступны».