Всегда найдется короткая стрижка, подходящая для любой женщины: какие модели будут в тренде этой осенью

Короткие стрижки этой осенью будут в тренде. Хотя мода на стильные прически с короткими волосами не покидает нас на протяжении многих десятилетий. Вот несколько моделей, из которых вы можете выбрать ту, которая больше всего подходит вам по форме лица.

Пикси

Эта стрижка является очень модной и стильной, поскольку имеет красивую форму и является практичной. Этой осенью с ней есть несколько нюансов: в моде пикси с мокрым эффектом.

Также вы может выбрать модель, при которой волосы являются очень короткими на затылочной зоне и по бокам и более длинные на макушке. Еще одной сильной стороной прически является то, что она очень стильно смотрится на разных формах лиц, структурах и оттенках волос.

Маллет

Замечательная стрижка, которая вернулась к нам совсем недавно после того, как покинула модные подиумы на долгие десятилетия (после того как была в тренде в восьмидесятые годы прошлого века). Ее преимуществом является то, что можно оставить сзади любую длину волос, а на висках их убрать, чтобы, например, не мешали работе и не падали на лицо. Практичность также заключается в том, что не нужно делать укладку. Дайте волосам высохнуть естественным способом, и прическа готова.

Гарсон

По-французски это означает «мальчик». Поэтому речь идет об очень короткой стрижке, которая также подходит многим представительницам прекрасного пола. Несмотря на чрезмерно короткую длину, такая стрижка выглядит женственно, стильно и нежно.

Стрижка принцессы Дианы

Очень эффектная и стильная прическа, которая подходит дамам любого возраста. Особенностями является длинная макушка, легкие боковые слои, а также пышная челка. Отличный вариант, чтобы всегда выглядеть роскошно. Модель не требует длительной укладки, достаточно высушить волосы естественным путем и немного завить плойкой (можно использовать фен с диффузором).

Боб

Для овальных и узких форм лиц можно использовать прямой срез челки. Для круглых форм предпочесть косую асимметричную челку. Прическа выглядит стильно, укладывается очень быстро, подходит дамам любого возраста.

Каре

Речь идет о классическом каре, только с волосами короткой длины. Можно сделать прямой центральный пробор или сместить его в сторону. В любом случае это будет смотреться великолепно.

Каре с челкой

Челка сейчас находится в тренде. Поэтому вы можете украсить каре при помощи ровной челки (как, собственно, и распрямить все остальные волосы, если они у вас завиваются от природы). А если не хотите тратить лишнее время, оставьте локоны высыхать естественным путем. Челку в этом случае можно сделать покороче или также распрямить ее при помощи утюжка.

Беспорядочный боб

Взлохмаченная стрижка с волосами длиной до подбородка, легким градиентом на затылке и красивыми волнами является стильной и привлекательной прической. Плюс в ее практичности, поскольку вам вообще не придется укладывать волосы.

Паж

Прическа в виде шапочки, которая является очень модной, стильной и эффектной. Замечательно смотрится, если завить волосы под низ. Отличным вариантом будет оставить их ровными или дать возможность высохнуть естественным способом. Структура не имеет значения, оригинально выглядят как ровные пряди, так и кокетливые завитки.