Посещаемая – Личное мнение

Не самая умная, но зато очень приятная свежая девушка Тимура Юнусова Саша Дони решила побороться с ненавистью толпы поклонниц тандема бывших Тиматевых.

Толпа жестока: Сашу обзывают подделкой Шишковой с АлиЭкспресс. 19-летняя инстаграмная девушка неделю думала, как ответить, и выдала, что Али — топчик среди всех сайтов мира:

«Сегодня загуглила, что такое AliExpress. Оказывается, он занимает 32 место в списке самых посещаемых веб-сайтов в мире».



Фото: Соцсети

Лучше бы, конечно, Саша молчала. Её тут же спросили, значит ли это, что она тоже очень посещаемая дама?

За что же толпа обывательниц, жующих при тусклом свете холодильника по ночам курицу-гриль, возненавидела Сашу?

Неужели Шишкова лучше? Или Решетова чем-то принципиально отличается от новенькой Саши?

Если уж Саша — AliExpress, то Шишкова и Решетова — Second hand.

«Самая посещаемая? Видно у нее много было таких, как Тимати»

Ответ, почему ненавидят Сашу, на самом деле лежит на поверхности.

Ей 19. У неё — 180 см. За счёт Тимурки она путешествует. Впереди неплохие перспективы — раскрученный Инстаграм, денежка, но главное, лет 10 молодости, когда мужья поклонниц Шишковой и Решетовой будут хотеть Сашу, а не своих жён.

И толпа бабищ это понимает. Может, не умом — ума-то нет, но подсознание и инстинкты сработали чётко.

Молодая? Красивая? Живёшь хорошо? Ненавидим!

А Шишковой и Решетовой, которых те же самые бабы ненавидели несколько лет назад, теперь можно сочувствовать. Всё, Тиматевы, вы — с нами, мы — одна команда завода Неликвид, в которой никого не хотят.

К чему это я? Ах, да: как по мне, так пусть лучше ненавидят, как Сашу, чем любят теперь, как Алёну и Настю.

Согласны?

—