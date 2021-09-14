Брокер Альпари, отзывы

В нашем мире многих людей интересует финансовая отрасль и в частности брокерство. В этой ситуации, нужно понимать, кому можно доверять, а кому нет. Одним из лучших брокеров является Alpari, ведь он предоставляет финансовые услуги в этой отрасли еще с 1998 года. Это говорит о доверии людей к брокеру. Он предоставляет услуги активной торговли на международном рынке валют, а, также, ряд интересных предложений по инвестированию средств. Начиная работу с брокером Альпари отзывы позволят сформировать базовое понимание, стоит ли с ним работать.

Регистрация данного брокера была выполнена в Сент-Винсент и Гренадин, а лицензия на предоставление финансовых услуг имеет номер 20389 IBC 2012. Она выдана Регистратором международных коммерческих компаний. Организация является одним из членов международной компании под названием The Financial Commission. Она занимается вопросами урегулирования споров между разными брокерами и их клиентами, которым не понравились оказанные услуги. Рассматриваемый брокер получил более 30 значимых наград за все время деятельности на финансовом рынке, а это говорит о том, что люди ему доверяют.

Особенности брокера

Данная компания на рынке уже много лет, потому, постоянно улучшается для соответствия актуальным трендам современных брокеров. Она имеет как сильные, так и слабые стороны. Рассмотрим основные преимущества системы:

Огромное количество аккаунтов для торговли трейдерам, которые имею различный уровень квалификации, отличающиеся потребности.

Быстрая и эффективная работа службы поддержки, что позволяет оперативно решать любые вопросы.

Разнообразные варианты пополнения счета, вывода денег.

Несмотря на эти плюсы, имеются у брокера и минусы. К ним относятся:

Отсутствие возможности заниматься трейдингом на выходных.

Иногда средства выводятся с задержками.

Выплата компенсации за комиссию на вывод денег выполняется только для тех трейдеров, которые обладают VIP-статусом.

Чтобы работать на платформе под названием MetaTrader 5, нужно иметь стандартный счет, а если же у аккаунта имеется счет типа swap-free, то работать разрешается исключительно на платформе MetaTrader 4.

Несмотря на данные негативные моменты, брокер пользуется популярностью. Чтобы ознакомиться с ним поближе, рекомендуется почитать отзывы об Альпари. Данная фирма подходит для трейдов в независимости от их опытности. Трейдер предоставляет приемлемые условия работы как для активных трейдеров, так и для простых инвесторов.