Информация о том, что в Умани более 1 тыс. хасидов заразились COVID-19, не подтверждена официально – еврейская община Украины

“Информация о более чем 1 тыс. зараженных брацлавских хасидов, которые якобы приехали с COVID-19 из Умани в Израиль, по данным Объединенной еврейской общины Украины, не подтверждена официальными сообщениями с израильской стороны. Впервые информация появилась в ряде СМИ с отсылкой на минздрав и МВД Израиля, при этом на сайте министерств нет заявлений относительно такого количества зараженных”, – говорится в сообщении.

В общине отметили, что Черкасская облгосадминистрация и Уманская райгосадминистация отрицают вспышку заболевания в Умани. Об этом чиновники накануне заявляли в комментарии “Укринформу”.

“Призываем СМИ дождаться официального заявления израильской стороны и не спекулировать на этой теме”, – добавили в общине.

Контекст:

12 сентября издание “Вести Израиль” сообщило, что более 1400 хасидов, вернувшихся из Украины, якобы получили положительные результаты тестов на коронавирус. Израильские СМИ 9 сентября писали, что паломники возвращаются из Умани с поддельными тестами на COVID-19. Называлась цифра в 117 хасидов с сомнительными документами.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В сентябре 2020 года Украина закрывала границу в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В 2021 году Рош а-Шана отмечали 6–8 сентября.

В полиции сообщили, что в 2021 году на Рош а-Шана в Умань приехало более 30 тыс. паломников. По состоянию на 13 сентября почти все они уже покинули город. Начальник главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко сообщил, что резонансных правонарушений во время празднования не было.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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