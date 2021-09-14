Разумков, который во второй раз заболел COVID-19, рассказал о самочувствии

“Несмотря на вакцинацию, на антитела, мы должны понимать, что это не гарантия того, что мы не заболеем, но точно нужно следить за этим и делать прививки, смотреть, когда падает уровень антител [у тех, кто переболел] и также делать прививки. Потому что это точно гарантия того, что COVID, даже повторный, будет проходить намного легче, чем в первый раз. Я сегодня живой пример этому”, – сказал он.

Разумков уточнил, что сейчас на самоизоляции и продолжает выполнять функции главы парламента.

“Я на вынужденной самоизоляции, но весь функционал, который с этим связан, я могу выполнять, чувствую себя более чем хорошо”, – отметил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,4 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Разумков болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года.

В мае 2021-го спикер парламента говорил, что еще не вакцинировался от COVID-19, так как у него есть антитела к коронавирусу. “Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет”, – отмечал глава Рады.

10 сентября Разумков сообщил, что его тест на коронавирус опять оказался положительным.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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