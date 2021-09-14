 

Роскачество решило проверить сервисы Zoom и Skype

14.09.2021, 8:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскачество решило провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, в рамках которого будет изучено как качество связи, так и безопасность сервисов, сообщил глава ведомства Максим Протасов.

Протасов сообщил, что «мы получили поручение Минцифры по глубокому исследованию сервисов видеоконференцсвязи, как российских, так и международных, включая Zoom и Skype», передает РИА «Новости».

«Мы обязательно поручение исполним и детально проверим и качество связи, и безопасность сервисов, и пути использования информации, которую пользователи предоставляют», – добавил он.

Кроме того, организация рассматривает возможность запуска в пилотном режиме сертификации Роскачеством доверенных интернет-магазинов. Так, в последнее время много жалоб от россиян поступает на онлайн-магазины, которые продают театральные билеты: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не занимаются этим видом торговли.

«Вполне возможно, что также будем запускать в России систему сертификации, которая будет подтверждать, что тот или иной онлайн-магазин проверен нашими экспертами, ему можно доверять», – добавил он.

Отмечается, что Роскачество провело переговоры по этому пилотному проекту с Ассоциацией компанией интернет-торговли (АКИТ).

«Коллеги очень поддерживают данный проект, если он будет реализован. Кроме того, данный проект мы обсуждаем с коллегами из Минпромторга и Минцифры», – заключил глава организации.

Ранее пользователей Zoom предупредили о небезопасности приложения: данные уходят за рубеж, и никто не в курсе, кто и как может применить их в дальнейшем.



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