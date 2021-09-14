 

В МВД рассказали о наказании для операторов связи за подмену номеров

14.09.2021, 8:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ МВД не поступало инициатив о введении уголовной ответственности за подмену телефонных номеров, однако в административном законодательстве уже предусмотрена ответственность за нее, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, в июле 2021 года был опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон «О связи». Согласно нему, оператор связи должен предоставлять абонентский номер или уникальный код идентификации без изменений, передает РИА «Новости». 

В ведомстве также сообщили, что российский КоАП предусматривает ст. 13.30 о несоблюдении оператором связи возложенных на него обязательств по идентификации абонентов. Нарушение данной статьи предусматривает штраф, а контролирует исполнение законодательства Роскомнадзор.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал газете ВЗГЛЯД, чтобы бороться со звонками с подменных номеров, принимающий оператор должен проверять, не поступает ли звонок или трафик из-за рубежа, но это сложно отследить из-за того, что российские операторы часто пропускают свой собственный трафик через Европу. 



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