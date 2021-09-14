Мнение: Нашли в законе лазейку?

На минувшей недели Верховный Суд Татарстана рассмотрел мой административный иск и отказался отменять регистрацию моего оппонента Ильи Вольфсона за использование преимуществ должностного положения.

О чем был иск? О том, что Илья разъезжает по районам, входящим в Приволжский округ, встречается с трудовыми коллективами предприятий и бюджетных учреждений. Это незаконно. Администрациям районов и руководителям предприятий вообще запрещено вмешиваться в избирательный процесс.

Но оказалось, что Вольфсон разъезжает по предприятиям не как кандидат в депутаты Госдумы, а как депутат Госсовета.

В суд Илья не пришел, прислал адвокатов. А они принесли целый ворох приглашений от руководителей предприятий и учреждений. И во всех приглашениях просьбы – посетить предприятие! Это притом, что Вольфсон – депутат Госсовета по Пионерскому избирательному округу №14, который находится в Советском районе Казани. А пункт 1 статьи 8 закона о статусе депутатов Госсовета гласит, что депутат Госсовета осуществляет связь с избирателями на территории округа, в котором он избран.

Кроме того, еще в июне Госсовет Татарстана ушел в отпуск. До конца сентября. А дальше начался предвыборный цирк. Руководители десятков предприятий, вдруг вспомнили, что есть такой депутат Госсовета Илья Вольфсон и давай зазывать его к себе. К слову, в Госсовете Татарстана добрая сотня депутатов. Но приглашали не депутата от тех же Кукомор, Мамадыша, Балтасей… А именно Вольфсона, которого, думаю, даже весной этого года в районах никто знать не знал.

Но суд решил, что все это законно.

Вот решение суда:

Выходит, что нашли лазейку? Вот я и думаю, если Вольфсон станет депутатом, он тоже будет искать лазейки?

Видеоверсию этого текста можно посмотреть здесь:

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