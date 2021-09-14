Мнение: О приближающемся новом кризисе

После выборов, разумеется. В электоральный год России всё нехорошее, по традиции, начинается после очередных выборов. До – власти ситуацию как-то ещё держат.

С другой стороны, вот именно этот кризис вряд ли кто-то назовёт неожиданным. Разве что с точки зрения сроков и темпов. Всё-таки большинство надеялись, что наши власти мудрее…

Но у тех свои заботы. А потому, крупному кризису на рынке недвижимости – быть!

Так говорят уже не только в кругах экспертов. Тут начинают бить тревогу и застройщики.

Удорожание ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки Центробанка, а также продолжающийся рост цен на жилье могут привести к падению спроса на #недвижимость в России на 10-15% уже к концу осени. Такое мнение в понедельник ТАСС выразил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его мнению, всё дело в быстром ужесточении кредитно-денежной политики ЦБ. Под влиянием роста ключевой ставки банки резко удорожают стоимость ипотеки. Что приводит к снижению доступности ипотечных кредитов и постепенно начнет охлаждать спрос на рынке недвижимости.

«Вкупе с насыщением спроса и достаточно высокой динамикой роста средней стоимости квадратного метра, спрос на недвижимость будет снижаться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре-декабре спрос может снизиться на 10-15%», – сказал директор «Этажей». По его данным, средние одобренные ставки на рынке новостроек с июня выросли на 0,8%, на вторичное жилье – на 0,9%, на загородную недвижимость – на 1,1%. А совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин утверждает, что сейчас на первичном рынке жилья средневзвешенная ставка от 15 крупнейших банков уже составляет 8,3% годовых, а на вторичном – 8,5%. «Дальнейшее повышение ипотечных ставок станет дополнительным фактором сокращения спроса в ближайшие месяцы», – соглашается он с коллегой.

За последний год под влиянием льготных ипотечных программ цены на недвижимость заметно выросли. Например, на вторичном рынке жилья Москвы с мая 2020 г. по август 2021 г. цены выросли на 27% по данным портала irn.ru, в Новой Москве – на 28%, в Подмосковье – на 36%. В сегменте новостроек, который стимулировали государственные субсидии в виде льготной ипотеки, рост цен был еще более впечатляющим, даже в высокобюджетных сегментах. При этом столица вовсе не была лидером по темпам удорожания квадратного метра. В некоторых регионах и по некоторым объектам ценник вырастал в разы.

Придётся ли теперь больно падать?

С одной стороны, застройщики за последний тучный год накопили определённый «жирок», за счёт которого смогут в том числе субсидировать ипотечные ставки. Кроме того, рост мировых цен на #нефть благоприятствует доходам определённых слоёв населения сырьевой державы. С другой стороны, за минувший год спрос на жильё в России оказался во многом насыщен. Особенно среди семей с детьми, для которых были дополнительные льготы. По большому счёту, даже среди среднестатистических россиян смогли улучшить жилищные условия практически все, кто хотели.

Так что теперь самый оптимистичный сценарий для рынка недвижимости – стагнация. Причём на вторичном рынке она будет сопровождаться вынужденным снижением цен продавцами вместе с удлинением сроков показа квартир. А в самой тяжёлой ситуации окажутся те, кто не смогут выплачивать льготную ипотеку – их вынужденные продажи могут пойти по ценам даже ниже покупных. Особенно в регионах, где и рынок более тонкий, и запасы финансовой прочности у людей меньше. Тогда как в столице будет просто застой.

Ну что, кризису на рынке недвижимости – быть уже осенью? Или всё-таки зимой?

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