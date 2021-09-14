Бессмертие Эль-Сальвадора

Одна из беднейших стран Америки официально признала биткоин национальным платежным средством. Почему это — революция.

Инфоповод у нас сегодня исторический: 7 сентября 2021 года в Эль-Сальвадоре официально вступил в силу закон, принятый в начале июня Законодательной ассамблеей страны, об использовании биткоина в качестве легального платежного средства.

Только вдумайтесь в то, что я сейчас написал: «фантик, лишенный внутренней стоимости», «пустышка», «пирамида Понци», «планетарный лохотрон», «излюбленные деньги педофилов, наркоторговцев и террористов» (читатели могут самостоятельно продолжить ряд эпитетов, которыми из года в год СМИ сопровождали всякое упоминание биткоина) был признан официальным средством платежа, обязательным для приема всеми организациями на территории суверенного государства!

Как вообще такое могло случиться? Чей недосмотр? С кого спросить?

Пока минувшим летом в Эль-Сальвадоре шла подготовка к запуску закона (принятого, кстати, подавляющим большинством народных избранников: 62 голоса «за», 22 — «против»), СМИ планеты, интегрированные в сложившийся финансовый истеблишмент, объявили крестовый поход против невиданного праздника непослушания, который единодушно приписывается президенту Эль-Сальвадора Найибу Букеле.

Первым подал голос бывший президент США Дональд Трамп, которому непереизбрание помешало довести до победного конца задуманное еще в 2018 году «уничтожение биткоина». 7 июня, сразу после голосования в Законодательной ассамблее Эль-Сальвадора, Дональд твитнул из небытия: «Биткоин — это мошенничество (scam)!». И пояснил причину своей неприязни: «Мне это не нравится, потому что биткоин — это валюта, которая конкурирует с долларом США». Ну а доллар США есть и должен оставаться «валютой мира».

Мы все обязаны Дональду Трампу новым эталоном политической искренности, потому что он всегда выбалтывает прямым текстом то, что другие скрывают за бравурным морализаторством.

Забыв о былой лютой вражде, почин бывшего президента США поддержал The Washington Post, который в период с 8 июня по 10 сентября посвятил биткоину 71 публикацию (да-да, я не поленился и подсчитал), формирующую «правильную» картину мира: биткоин — это зло, Эль-Сальвадор совершил страшную историческую ошибку, Найиб Букеле — нехороший человек.

Нужно понимать, что никакого эксклюзива в тональности The Washington Post нет: враждебное отношение к трем описанным субстанциям (Эль-Сальвадор, президент Эль-Сальвадора и биткоин) — это общее место для официальной мировой прессы, крепко связанной с традиционными финансовыми элитами.

Традиционные финансы (назовем их «традфай» — от общепринятого сокращения TradFi) совершенно справедливо усматривать в биткоине и в курсе, взятом Эль-Сальвадором, как прямую угрозу своей безраздельной монополии в денежных отношениях — в том виде, как эти отношения сложились на нашей планете после победы банковского капитала над производственным в конце XIX века.

Поначалу я подумал, что нужно как-то разобрать аргументы критиков и объяснить причины, по которым Найиба Букеле постоянно обвиняют в «авторитаризме», «популизме», «коррупции» и «уничтожении демократии». Объяснить, почему биткоин, с одной стороны, постоянно объявляют прибежищем «педофилов, наркоторговцев и террористов» и всячески отваживают обывателей от этой «пирамиды Понци», а с другой стороны, сами элиты традфай инвестировали в биткоин и остальные криптовалюты сотни млрд долларов (реально млрд — вы не ослышались).

Потом, однако, понял, что подобное оппонирование неуместно и лишь запутает и без того сложное для обывателя понимание того, что произошло 7 сентября в Эль-Сальвадоре. В конце концов, дело не в Найибе Букеле, а в народе Эль-Сальвадора и его благополучии. Посему попытаюсь донести до читателя главное: понимание причин, по которым принятое Законодательной ассамблеей (с подачи Букеле, разумеется) решение является историческим прорывом именно для жителей самой маленькой страны Центральной Америки. Об этом мы и поговорим.

Итак, 7 сентября в Эль-Сальвадоре вступил в силу закон, по которому биткоин — только биткоин, другие криптовалюты никак в «революции Букеле» не участвуют — становится официальным платежным средством страны.

Для того чтобы гражданам было удобно воспринимать новую реальность, правительство Эль-Сальвадора обратилось к финтеху Bitso с просьбой создать специально для жителей Эль-Сальвадора биткоин-кошелек под названием Chivo*.

Ограничение по гражданству связано с тем, что каждый сальвадорец, установивший на свой смартфон Chivo, получает 30 долларов в биткоинах (по сегодняшнему курсу это 0,00066 биткоина).

Финтех Bitso — регулируемая компания, обладающая всеми лицензиями для ведения финансовых операций в Латинской Америке. В Соединенных Штатах Bitso взаимодействует с калифорнийским чартерным банком Silvergate, который берется обеспечивать обменные операции пользователей Chivo на территории США.

Ходят слухи, что Bitso — это креатура калифорнийской трастовой криптовалютной компании BitGo, известной в первую очередь как создатель WBTC — дериватива биткоина, портированного в сеть Ethereum, где он может участвовать в доходных операциях DeFi, децентрализованных финансов. Слухи, однако, официальные представители BitGo не подтвердили, хотя и не опровергли.

Я так подробно рассказываю о Bitso и BitGo, потому что одна из уток, запущенных СМИ, — это «кулуарность» и «доморощенность» «авантюры Бекеле». Мол, президент-популист со своими корешами-коммерсами, погрязшими в коррупции, решил в очередной раз обобрать свой несчастный народ и запустил криптовалютную «прачечную» по отмыванию криминальных денег. Запустил, как водится, кустарно, создал какой-то проприетарный кошелек, который к биткоину, по гамбургскому счету, и отношения не имеет.

Именно под такими лозунгами выводили летом на улицы свой электорат большевики из Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти — протестовать против легализации биткоина. Разумеется, без «криптопирамиды» для «педофилов, наркоторговцев и террористов» тоже не обошлось.

Итак, граждане Эль-Сальвадора загрузили 7 сентября приложение Chivo в AppStore, Play Market и депозитарии Huawei, зарегистрировались и получили на счет 0,00066 биткоина. Что дальше?

Дальше можно пойти в любой магазин, кафе, аптеку, купить что угодно и расплатиться кошельком Chivo. Все торговые структуры страны обязаны принимать оплату, для чего им достаточно самим завести кошелек Chivo.

Показательно, что платить из Chivo можно как биткоинами, так и долларами США, которые с 2001 года являются единственной национальной валютой Эль-Сальвадора. Вернее, являлись, потому что теперь к ним добавился биткоин.

Иными словами, можно платить биткоинами, можно долларами, можно наличными. На момент вступления закона в силу в Эль-Сальвадоре было установлено 200 банкоматов, в которых можно обменять свои биткоины на наличные доллары либо, наоборот, депонировать доллары и получить биткоины на кошелек Chivo.

Теперь самое важное: зачем народу Эль-Сальвадора нужна вся вот эта байда с непонятной криптовалютой?

В самом деле: по опросам общественного мнения, 80% населения Эль-Сальвадора не понимает, ни что такое биткоин, ни что такое криптовалюта вообще. При этом нам говорят, что 70% населения выступает категорически против введения биткоина в качестве законного платежного средства.

Поправьте меня, если я ошибаюсь: мастера опросов общественного мнения хотят убедить нас в том, что почти все, кто не понимает, что такое биткоин, выступают против того, чего сами не понимают?

Странно, что при таком единодушном непонимании и неодобрении протестовать против нового закона на улицы вышло несколько сотен люмпен-пролетариев из электората «фарабундомартийцев». Либо нам показали не всех протестующих, либо как-то странно проводили социологический опрос.

Полагаю, когда читатель узнает об истинном положении дел в экономике Эль-Сальвадора, он согласится, что 70% осуждающих — цифра оскорбительная для умственных способностей жителей этой страны.

Очевидно, что подобное предположение — вздорная глупость, поэтому ничего не остается, как признать проведенные соцопросы либо подтасовкой, либо провокацией.

Показательно, что после принятия закона мировой финансовый истеблишмент дал понять народу Эль-Сальвадора, что его ожидает расплата за «популизм» и «авторитаризм» своего избранного президента:

Агентство Moody's понизило в июле суверенный долговой рейтинг Эль-Сальвадора с формулировкой, что новый закон «демонстрирует слабость правительства» и «повышает напряжение в отношениях с международными партнерами» (запомните эту формулировку — она ключевая для понимания реакции элит традфай!);

Международный валютный фонд спустил на тормозах переговоры по предоставлению Эль-Сальвадору кредита на 1,3 миллиарда долларов, помянув «волатильность биткоина», которая не соответствует статусу национальной валюты. И вообще: «новый закон поднимает целый ряд макроэкономических, финансовых и юридических вопросов, которые требуют тщательного анализа»;

Всемирный банк отклонил просьбу Эль-Сальвадора помочь в реализации нового закона, сославшись на «недостатки биткоина в плане сохранения экологии и прозрачности операций».

Как видите, прогрессивная часть человечества, которой эксклюзивно открылась истина правильного понимания «демократии» и «прав человека», однозначно дала понять жителям Эль-Сальвадора: вы выбрали неправильного президента, который теперь принимает неправильные законы, поэтому не обессудьте — будем наказывать.

Фото: Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Press Wire

С прогрессивной частью человечества почему-то не согласились и активно поддержали закон о биткоине ключевые страны Латинской Америки — Бразилия и Аргентина. К ним присоединились также Панама, Венесуэла, Эквадор и Куба.

Если мы хотим понять истинную причину противостояния традиционных финансовых элит и Эль-Сальвадора (шире — стран Латинской Америки), нужно вспомнить дедушку Ленина и его приземленно материалистическое трактование римской мудрости о Qui bono. Помните о снижении рейтинга агентством Moody's из-за закона о биткоине, повышающем «напряжение в отношениях с международными партнерами»? Здесь-то яйцо Кощея и схоронилось.

Дело в том, что Эль-Сальвадор — это крохотное и очень бедное государство в Центральной Америке. Денег внутри страны нет, работы тоже нет. Огромная диаспора сальвадорцев разметалась по всему миру в поисках заработков, бо́льшая часть которых затем отсылается родственникам, оставшимся на родине. Ситуация, знакомая половине стран бывшего СССР, не правда ли?

Львиная доля сальвадорцев трудоустроилась в Соединенных Штатах, что неудивительно с учетом истории этой страны, а также ее национальной валюты (полагаю, читатель уже давно удивился: с чего бы суверенному государству отказываться от собственных «песо» и «боливаров» и использовать доллар США в качестве национальной валюты?).

Масштаб денежных переводов передают такие цифры:

2,5 млн сальвадорцев, работающих за пределами родины (всего в Эль-Сальвадоре 6,5 млн жителей) ежегодно отсылают домой 6 млрд долларов, что составляет 23% валового национального продукта страны.

Это самый высокий показатель в мире.

Представили себе размах операций? Четверть всех материальных благ государства поступает из-за рубежа! Деньги сальвадорцы переводят через структуры посредников — банки и компании международных денежных переводов вроде Western Union.

Теперь главная цифра: ежегодно за услуги посредников сальвадорцы платят 400 млн долларов.

400 млн долларов изымают из доходов малообеспеченных людей и кладут себе в карман посредники, спекулируя на несовершенстве традиционной денежной системы. При этом работают так, как только им удобно: с 10 до 18, по будням, боже упаси — по выходным, а тем более по праздникам. Деньги переводят с непристойной для XXI века скоростью: например, Western Union осуществляет перевод из США в Эль-Сальвадор в течение трех дней.

Именно об этих «международных партнерах» Эль-Сальвадора и пекся Moody's, когда понижал суверенный рейтинг в отместку за принятие закона о биткоине.

При чем тут биткоин? Собственно, только при этом: с помощью кошелька Chivo жители Эль-Сальвадора могут осуществлять денежные переводы 24 часа в сутки 365 дней в году — без посредников, без единого цента комиссионных и с зачислением на счет получателя уже через несколько минут!

Почему так? Потому что все перечисленные чудеса — это и есть важная составляющая «внутренней ценности» криптовалют, которую традиционные финансовые элиты упорно не замечают. Правда, не замечают только на словах, потому что действия Moody's сомнений не оставляют: земля под ногами традфай горит уже полным ходом.

Ради спасения ежегодно 400 млн долларов, ради освобождения страны от рабского ига Международного валютного фонда, рейтинговых агентств и Всемирного банка и задумал Найиб Букеле биткоин-революцию в Эль-Сальвадоре, а правительство доверило профессионалам из Bitso создать кошелек Chivo.

А теперь скажите: родители официантки, которая работает в Нью-Йорке и переводит домой в Эль-Сальвадор 10 долларов, оставляя всякий раз Western Union 3,24 доллара за посредничество, будут выходить на демонстрации против биткоина и кошелька Chivo, которые позволяют переводить те же 10 долларов совершенно бесплатно и не за 3 дня, а за 3 минуты? Вопрос риторический. Из какого тогда пальца высосали для мировой общественности статисты 70% жителей Эль-Сальвадора, несогласных с биткоином? Где, как и кого они опрашивали?

Важно также понимать, что полностью бесплатные переводы — это все-таки не заслуга биткоина, а заслуга правительства Эль-Сальвадора. Именно оно субсидирует покрытие издержек, неизбежно возникающих при совершении транзакций в сети биткоина.

Денежные переводы в кошельке Chivo осуществляются не в основной сети биткоина, а через Lightning, одну из сетей второго уровня (L2 Network). Это позволяет сократить время подтверждения транзакций с 1 часа, как в основной сети биткоина, до нескольких секунд. Ligtning также снижает комиссию за перевод с 2 долларов до нескольких центов. Однако комиссия все-таки существует и ее кто-то должен оплачивать.

На реализацию закона правительство Эль-Сальвадора выделило огромную сумму денег — 203 млн долларов, из которых 150 млн пошло на покупку биткоинов, необходимых для обеспечения свободной конвертации на доллары в кошельке Chivo, и на покрытие комиссий за переводы, 30 млн — на стартовый бонус в размере 30 долларов для каждого владельца кошелька и 23,3 млн — для финансирования инфраструктуры, обслуживающий закон, на размещение банкоматов.

Такой вот «антинародный закон», направленный «на отмывание криминальных доходов», задумал для жителей Эль-Сальвадора «популист» и «автократ» Найиб Букеле.

Найиб Букеле. Фото: AP Photo / Richard Drew

Нам остается устранить последнюю неясность в истории — роль в ней Соединенных Штатов.

Судя по резко негативной реакции финансового истеблишмента в лице МВФ и Всемирного банка, структур, как известно, находящихся под контролем американских элит, резонно предположить, что и сами эти элиты недовольны биткоин-революцией Букеле. Разве не о том же проговаривается и Дональд Трамп, когда стращает «угрозой», исходящей от биткоина «доллару США как единственной мировой валюте»?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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