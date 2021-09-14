Ученые назвали основные черты характера кошек

В университете города Хельсинки (Финляндия) провели очередное анкетирования владельцев домашних котов, чтобы определить основные качества характера этих животных. Анализ проведен на основе более 4,3 тыс. анкет, в которых хозяева пушистиков ответили на 138 важных вопросов.

В результате было установлено, что большинству кошек присущи активный образ жизни, пугливость, почти полное равнодушие как к людям, так и к своим сородичам. Также у многих кошек возникают сложности с использованием лотка. И все они проявляют чрезмерную заботу о себе.

Между породами существует существенная разница. Так, русская голубая кошка признана самой пугливой. А абиссинская кошка оказалась наиболее бесстрашной. Самой активной признана бенгальская кошка, самой пассивной – персидская.