 

Ученые назвали основные черты характера кошек

14.09.2021, 8:30, Новости дня
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В университете города Хельсинки (Финляндия) провели очередное анкетирования владельцев домашних котов, чтобы определить основные качества характера этих животных. Анализ проведен на основе более 4,3 тыс. анкет, в которых хозяева пушистиков ответили на 138 важных вопросов.

В результате было установлено, что большинству кошек присущи активный образ жизни, пугливость, почти полное равнодушие как к людям, так и к своим сородичам. Также у многих кошек возникают сложности с использованием лотка. И все они проявляют чрезмерную заботу о себе.

Между породами существует существенная разница. Так, русская голубая кошка признана самой пугливой. А абиссинская кошка оказалась наиболее бесстрашной. Самой активной признана бенгальская кошка, самой пассивной – персидская.



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