Мнение: Техническое. 13.09.2021
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Внезапно сегодня нагрянули проблемы с рабочим компьютером. Начал регулярно виснуть или произвольно перезагружаться, через произвольные интервалы времени. Во время одного из сбоев – пропал уже почти написанный материал. Больше часа работы в мусорку. Был небольшой батхерт.
Пока причину до конца выяснить не удалось, в журнале ошибок пишет что-то про Power-Kernell, возможно, что-то с питанием. Завтра день придется убить на решение проблемы. Ну и ряд запланированных материалов для публикации сдвинутся на пару дней.
Кто в железе хорошо разбирается, на что грешить?
PS. Лаврентия это все понятное дело не очень взволновало.
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Источник: Colonel Cassad
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