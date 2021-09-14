 

Мнение: Техническое. 13.09.2021

14.09.2021, 8:26, Разное
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Внезапно сегодня нагрянули проблемы с рабочим компьютером. Начал регулярно виснуть или произвольно перезагружаться, через произвольные интервалы времени. Во время одного из сбоев – пропал уже почти написанный материал. Больше часа работы в мусорку. Был небольшой батхерт.

Пока причину до конца выяснить не удалось, в журнале ошибок пишет что-то про Power-Kernell, возможно, что-то с питанием. Завтра день придется убить на решение проблемы. Ну и ряд запланированных материалов для публикации сдвинутся на пару дней.

Кто в железе хорошо разбирается, на что грешить?

PS. Лаврентия это все понятное дело не очень взволновало.

Источник: Colonel Cassad



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