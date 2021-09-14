Иммунолог советует при симптомах ОРВИ сдать тесты на грипп и COVID-19

Иммунолог Владислав Жемчугов советует при обнаружении симптомов ОРВИ обязательно сдать тесты на наличие гриппа и COVID-19. Вовремя выявленное летальное заболевание будет проще вылечить и избежать обострения и дальнейших осложнений.

С приходом осенних холодов увеличивается и количество пациентов с острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Однако такие недуги могут указывать и на наличие более серьезных проблем со здоровьем. Учитывая тот факт, что уже второй год в мире бушует пандемия COVID-19, нельзя исключать опасность заражения SARS-CoV-2. Для правильного лечения необходимо поставить точный диагноз, сдав необходимые анализы.

Особых различий в клинической картине двух вирусных заболеваний нет. Зараженный ощущает головную боль, у него повышается температура, нельзя исключать как простой грипп, так и коронавирус. Поэтому пациенту необходимо будет сдать два теста, на присутствие патогенов обычного вируса и COVID-19.

Для лечения применяются идентичные медикаменты, прежде всего, устраняющие жар. Однако есть и отличия, поэтому важно как можно скорее определить причину недомогания и начать правильный курс терапии. Спустя три дня, как пишет «Ньюинформ», нужно будет снова сдать тесты, при легком протекании заболевания результат анализов будет отрицательным.