Диетолог дала советы по хранению варенья

Диетолог Елена Соломатина дала советы, как лучше хранить варенье, чтобы максимально сберечь полезные вещества и не допустить его порчи. Также важно помнить о признаках летально опасных бактерий, которые могут появиться в консервах со временем.

Многие хозяйки консервируют на зиму всевозможные фрукты и ягоды, в том числе, в виде джемов, повидла и варенья. В холодную пору они не только сделают более вкусным чаепитие, но и насытят организм витаминами. Кроме того, многие такие заготовки полезны для снижения жара или повышения потоотделения, что способствует лучшему выздоровлению при простудах.

В то же время, подобные продукты могут со временем терять свою питательную ценность и даже становиться опасными для употребления. Также важно уметь правильно хранить их, чтобы избежать преждевременной порчи. Так, наименьший срок хранения у тех видов варенья, которые прошли минимальную термическую обработку. Также влияет на возможность дольше хранить заготовки и количество содержащегося в них сахара. Он выступает, как консервант, и может существенно продлить период их сберегания.

При готовке варенья следует хорошо проваривать продукт и после стерилизации закатывать под металлическую крышку, а не просто закрывать пластиковой. Место, где будут храниться заготовки на зиму, должно быть сухим и прохладным. Это позволит избежать окислительных процессов, провоцирующих развитие патогенов. Оптимально сберегать банки с вареньем в погребе или холодильнике.

При идеальных условиях хранения варенье простоит несколько лет, не портясь и не теряя своих полезных свойств. При появлении на продукте плесени, не стоит снимать верхушку и употреблять в пищу все остальное. Такую банку необходимо сразу выбросить, так как ядовитые вещества в любом случае уже проникли в другие, с виду нетронутые плесневыми грибками слои десерта. Аналогично следует поступить с консервой, крышка на которой вздулась. Как пишет «Инфореактор», для того, чтобы подобного не случилось, нужно, заготавливая варенье впрок, тщательно промывать фрукты и ягоды, из которых оно делается.