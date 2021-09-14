Певица МакSим впервые после комы назвала свой вес

Певица МакSим после выхода из комы дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак. В рамках разговора с ведущей она назвала свой вес.

Певица МакSим провела в коме больше месяца. Она поступила в больницу с односторонней пневмонией, но со временем поражение легких увеличилось до 80%. В начале августа артистка пришла в себя. На первых фото после выписки фолловеры отметили, что знаменитость сильно похудела.

Сейчас вес МакSим составляет 43-44 килограмма. Артистка отметила, что после болезни килограммы быстро возвращаются. Кроме того, ей постоянно присылают цветы и сладости, которые она с удовольствием ест.

Первым делом артистка обратилась ко всем врачам с благодарностью. Она не забыла сказать спасибо поклонникам и коллегам по цеху за поддержку. Санитарки 52-й столичной больницы постоянно показывали ей различные видео, публикуемые под хэштегом #максимживи. Они заявляли, что артистки в обязательном порядке должна справиться с болезнью, пишет портал iReactor.

Источник: www.youtube.com