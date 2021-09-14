Скандалы: Думское лобби Сергея Собянина

Окружение мэра Москвы, АНО «Диалог Регионы» и другие структуры во время кампании оказывают организационную и иную поддержку более чем 10 выдвиженцам кандидатам в депутаты Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин создаёт коалицию депутатов для следующего состава Госдумы, целью которой станет продвижение инициатив градоначальника и предотвращение попыток регионов перетянуть на себя потоки бюджетных средств. Во «фракцию Собянина» войдут как единороссы, так и беспартийные выдвиженцы, артисты, общественники и главный российский эрудит.

Мысль о неизбежности появления в федеральном парламенте столичного лобби появилась у экспертов после сентябрьского выступления Сергея Собянина на Всероссийском просветительском марафоне «Новое знание». На нём мэр неожиданно начал развенчивать миф о том, что Москва «жирует» за счёт регионов:

– Говорят, москвичи жируют, потому что все наши доходы идут в Москву. Вот я должен сказать, что Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60 процентов всех трансфертов всем регионам страны перечислять. То есть Москва является крупнейшим донором страны. Москвичи отдали другим регионам, отдали другим гражданам страны 800 миллиардов рублей в прошлом году. Себе оставили 890 миллиардов.

Эти слова прозвучали в условиях, когда ни на одном из уровней власти пока официально не ставится вопрос о перераспределении бюджетных потоков в пользу регионов.

Аналитики увидели в словах мэра опасение, что в будущем действующие финансово-бюджетные правила могут быть пересмотрены, и пришли к выводу: именно для отстаивания интересов столицы Собянин создаёт коалицию собственных депутатов в следующем составе Госдумы РФ.

На выборах в Государственную думу Москва разделена на 15 одномандатных округов. Они неоднородны по взглядам и настроению избирателей. В трёх самых сложных для власти территориях, где на выборах в Мосгордуму «Единая Россия» показала наиболее слабые результаты, правящая партия отказалась от выдвижения собственных кандидатов. На большинстве остальных территорий развернулась конкурентная борьба.

По неофициальной информации, окружение Сергея Собянина, АНО «Диалог Регионы» и другие структуры во время кампании оказывают организационную и иную поддержку более чем 10 выдвиженцам. Среди них кандидат от «Справедливой России» по Ленинградскому округу № 198 Галина Хованская, а также самовыдвиженцы по Медведковскому округу № 200 актёр Дмитрий Певцов и по Преображенскому округу № 205 телеведущий Анатолий Вассерман.

Наиболее предпочтительными выглядят шансы на избрание у народного артиста России, общественного деятеля Дмитрия Певцова, в числе оппонентов которого выдвинутый от «Яблока» правозащитник Андрей Бабушкин и депутат от КПРФ Денис Парфёнов. Убеждения артиста позволили Певцову уверенно занять освобождённую для него провластную нишу. В частности, комментируя принятие поправки к Конституции, позволяющей Владимиру Путину выдвигаться на очередной срок, Певцов заявил: «Я всецело доверяю нашему президенту. Говорят, по плодам дерево судится. То, что он сделал за 20 лет, видно невооружённым глазом».

В Преображенском избирательном округе № 205 развернулась более активная предвыборная борьба. Оппонентами Анатолия Вассермана стали такие сложные соперники, как секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и медийная феминистка Алёна Попова.

Вассермана можно назвать более системным и лояльным политиком, чем большинство единороссов. В частности, в период обсуждения проекта поправок к Конституции он призывал к отмене нормы, ограничивающей число сроков, на которые один и тот же гражданин вправе избираться на пост президента РФ. И выражал следующее мнение: «Есть смысл написать Конституцию заново, поскольку действующая писалась под руководством американских консультантов».

Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман в ходе кампании подчёркивают, что являются представителями одной команды. 30 августа они заключили публичный союз. Встретившись в присутствии журналистов на смотровой площадке Останкинской башни, они договорились о сотрудничестве в случае избрания в Госдуму по нескольким направлениям. Среди последних – снижение пенсионного возраста, придание особого статуса ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, восстановление доплат получившим награды участникам боевых действий, контроль за тарифами и ценами. Два кандидата заявили, что готовы создать коалицию с участием других будущих депутатов, направив официальные предложения о сотрудничестве выдвиженцам по другим округам.

Одной из первых может присоединиться к этой коалиции председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она известна как автор пяти поправок к Конституции РФ, а также прославилась благодаря многочисленным выступлениям по вопросу реновации жилфонда в Москве.

Собеседники «Октагона» предполагают, что по окончании выборов «московская фракция» может пополниться многими другими избранными при поддержке Сергея Собянина на территории Москвы депутатами. Не исключено, что к ней также присоединятся представители Подмосковья. По одной из версий, после выборов губернатор Московской области Андрей Воробьёв пойдёт на повышение, заняв пост в федеральных структурах власти, что приведёт к перераспределению политических сил в столичном регионе.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв подчеркнул в разговоре с изданием, что в команду Сергея Собянина вошли не только одномандатники, но и кандидаты, выдвинутые по московским партспискам.

– Некоторые из них познакомились с руководством мэрии совсем недавно, буквально перед началом кампании, – уточнил эксперт.

По мнению Калачёва, на данный момент сложно сказать, какую именно практическую пользу принесёт Сергею Собянину собственная депутатская коалиция. Но в будущем она может пригодиться для отстаивания интересов как действующего руководителя столицы, так и его преемников.

«Пока никто Москву “раскулачивать” не собирается. Регионы не призывают “перестать кормить Москву”. Но не исключено, что рано или поздно такие возгласы начнут доноситься с низов, создавая некоторую турбулентность. Сергей Собянин как эффективный лоббист заинтересован в защите интересов своего региона. Для этого ему нужен инструмент, которым вполне может стать группа депутатов в Госдуме» — Константин Калачёв, политолог

Но гораздо более актуальным для мэра Москвы, по мнению руководителя «Политической экспертной группы», является сохранение личного влияния и позиции:

– Большое число избранных при его поддержке депутатов покажет, что уровень доверия к нему со стороны москвичей не уменьшился, его участие в кампании приносит очки, он может обеспечить победу кандидатам.

Константин Джултаев