 

Политологи прогнозируют улучшение результатов “ЕР” на выборах в Госдуму в сравнении с 2016 годом

14.09.2021, 8:18, Разное
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ФоРГО, опираясь на данные ВЦИОМ и “Инсомар”, представил прогнозы результатов политических партий и возможной явки на выборах в Госдуму в Москве. Так, эксперты считают, что “Единую Россию” в столице поддержат 40-45% избирателей, КПРФ – 18-19%, “Яблоко” – 7-8%, “Справедливую Россию” – 6-8%, ЛДПР – 5-7%, “Новых людей” – 5%. Если прогноз сбудется, то единороссы существенно улучшат результат, достигнутый в 2016-м. Тогда “ЕР” набрала в Москве по спискам 37,8%.

Эксперты объяснили возможный высокий результат партии в Москве. По их мнению, один из факторов предполагаемого успеха “Единой России” – лидерство мэра Сергея Собянина в столичной группе партсписка. Единоросам также поможет обновление партии и работа кандидатов в округах, уверены в ФоРГО.

На результат “ЕР” также повлияет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что пять лет назад многие поддерживающие “Единую Россию” москвичи не явились на избирательные участки, посчитав, что результат партии и так будет высокий.

Сделать выбор онлайн планируют 26,69% московских избирателей (почти два миллиона человек), сообщил председателя Центризбиркома Николай Булаев. Учитывая этот фактор, явка составит примерно 50%, предположили эксперты.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут на этой неделе, с 17 по 19 сентября.



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