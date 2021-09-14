Мнение: Письмо: “Очень жесткий он все-таки”

Когда мы говорим про ресурс работы, мы, в основном, фокусируемся на профессии, а не на карьере.

До сих пор фокусировались.

Карьера – это движение в профессиональном лифте по иерархии вверх, так называемая служебная лестница.

Чтобы успешно подниматься по такой лестнице и расти, мало одних только профессиональных качеств, хотя они и важны.

Но так же важно уметь взаимодействовать с высшими и низшими ступенями.

Если вы умеете взаимодействовать с низшими ступенями, подчиненные ценят вас и вся структура, которую вы возглавляете, работает слаженно и хорошо. От этого зависит результат вашей работы как руководителя.

Если вы умеете взаимодействовать с высшими ступенями, начальство вас ценит и даже любит, доверяет вам все больше дел, а от этого напрямую зависит ваше продвижение вверх.

Очень редкие люди умеют строить карьеру, а те, кто не умеют, закрывают свое неумение зеленым виноградом или даже белым пальто. Особенно это касается умения общаться с начальством. Как только ни называют это умение. И “ануслизинг” и “ползанье на пузе” и тому подобными некрасивыми словами. Глазки от зависти становятся маленькими, приходится придумывать, как защитить свою корону.

Профессионалы, которых “задвигают” и “не пускают наверх”, действительно существуют. Они действительно по профессиональным качествам бывают не хуже тех, кого “продвигают”, а иногда даже лучше. Но у них нет главного, что важно для подъема по карьерной лестнице – умения общаться с начальством, понимания законов лестницы и навыков работы на ней.

Давайте сегодня будем говорить про карьеру, поскольку это касается многих людей еще больше, чем романтические отношения.

Ресурс работы – самый главный ресурс из 12, и хотя он состоит не только из карьеры, карьера тоже важна.

Если вы не понимаете, что такое иерархия и зачем она нужна, в ваших отношениях с начальством будет много багов, вы не сможете видеть обратную связь из-за короны, вы будете все время нарушать границы, и как итог – не получите никакого продвижения, даже если являетесь неплохим профессионалом. И вам придется все это оплетать зеленым виноградом, будто строить отношения с начальством умеют только “жополизы” и “тряпки” или “роботы”.

Если вы не понимаете, что такое вертикальная структура и почему она важна, вы не сможете адаптироваться к ней.

И вы будете всегда занимать должность ниже, чем позволяют ваши профессиональные качества.

Можете попробовать “работать на себя”, но там вам тоже скорее всего придется встречаться с иерархией и ваше неумение будет вам вредить.

Давайте начнем вот с этого письма, где видны пробелы автора в теме карьеры.

missis_sho

Уважаемая Эволюция, прошу разобрать мою ситуацию в работе.

Я работаю в крупной организации с очень чёткой вертикальной иерархией с федеральным подчинением, у нас примерно 1500 человек. Вся организация состоит из департаментов, департаменты из отделов, отделы из подразделений. В подразделениях есть исполнители, младшие исполнители и старшие исполнители. Я младший.

Надо мной 3 руководителя – руководитель моего подразделения (П) , моего отдела (О), куратор департамента. И над всеми директор Д. В этом году директор у нас сменился. Начались изменения, как это обычно бывает. Где-то в организации кого-то уволили, кого-то передвинули, добавили или урезали функций. Начальник очень деятельный и очень жёсткий. Осмотрел практически каждый угол, зашел почти в каждое отделение. Оценил, прикинул. Все, что десятилетиями не трогалось, подвергается изменениям. Благоустраивается территория, делается ремонт. Сейчас сносят фундамент, который в 90е годы поставили, когда по проекту должны были ещё одно здание строить, но закончилось финансирование. Фундамент снесут и начнется стройка. На его предыдущем месте было так же. Наладил работу, красоту навел, достиг определённых высот, и его отправили к нам. Через какое-то время, если все будет по плану, он от нас уедет, скорее всего уже в головное.

(Здесь уже заметно, что автор рассматривает реорганизацию как стихийное бедствие, хотя и пытается описывать беспристрастно и объективно. Если вы хотите успешно работать в структуре, вы должны принимать политику руководства. И когда меняется начальство и меняется политика, новая политика должна нравиться вам, чтобы структура не принялась вас выдавливать как чужеродный себе элемент. Полюбить новую политику не так уж сложно. Для этого надо быть открытым всему новому, не бояться изменений и не считать себя пупом земли. Если более компетентные и опытные люди считают, что надо многое поменять, скорее всего так оно и есть, примите в этом участие хотя бы ради нового опыта)

Наш отдел изменения не обошли стороной, весной были не самые простые времена. Отдел лихорадило, нам постоянно давали противоречивые инструкции, что и как делать. Большая часть исполнителей работают очень давно, некоторые по 25-30 лет, поэтому изменения принимаются не сразу. Были забастовки, все устали, кто-то засобирался уходить, а значит нагрузка ложилась на оставшихся. Руководитель О сказал, что одну из нас через какое-то время выводят на особый режим работы, меняют функционал, работать она будет напрямую с Д. Несмотря на то, что этого не должно быть по всем нормам нашей организации (иерархия очень строгая), но это его личное распоряжение. Начали готовить одну из самых опытных женщин, у неё стаж работы 28 лет. Ей 50, дети уже взрослые. Каждый день она работала с 8 и до бесконечности. Каждый день О нервничал и требовал с неё лучшего результата, критиковал и ругался. Постоянно говорил: “А как вы будете работать с Д? Вы же всех утопите”. В итоге она просто не выдержала и через полтора месяца такой жизни сказала, что она отказывается так работать.

(Автор дальше описывает стихийное бедствие. Ее пугает все, ей хотелось бы сидеть тихонько дальше и ничего не развивать, ни в своей карьере, ни в компании. Она инертна, ее пугают изменения. И она приводит в пример таких же испуганных и сопротивляющихся. Да, таких большинство. Именно поэтому строят успешную карьеру редкие люди. Друзья, перечислите качества, какие необходимы, чтобы быстро подняться на такой волне?)

Руководители О и П вызвали меня и сказали, что теперь мне придется взять новые обязанности на себя. Был май. К тому времени, глядя на то, как развиваются события, я уже думала, что такой вариант возможен. Я на хорошем счету, у меня есть определенные деловые качества, которые руководство ценит. Мне 36, моим детям 16 и 11. Помимо того, что я переживала, что могу не справиться с новыми обязанностями, я не могла принять мысль, что буду работать целыми днями и не смогу быть нормальной мамой и женой. Все это я озвучила, получила ответ, что больше все равно некому взять эту роль. Вариантов больше нет, решение не обсуждается. Месяц я работала в том же режиме, с 8 и до. Экстренно училась, нагоняла. Сидела допоздна на работе, потому что О говорил: А вдруг он пошлет за вами, а вас нет. Так прошёл день рождения старшей дочки, мой день рождения. И вот в один июньский день Д вызвал к себе О и меня. Первая беседа была очень краткой. Д был в хорошем настроении, дал инструкции, чего бы ему хотелось получить. Дальше я работала с ним лично, О он отстранил.

(Автора вынесло на новую карьерную ступень против ее воли, но благодаря ее профессиональным качествам и еще тому, что предыдущая кандидат отступила, а новую должность надо было срочно кем-то заполнить. Вот это стечение обстоятельств и автор в течение года могла бы резко вырасти в карьере. Однако она сопротивляется, ей трудно, ей страшно, ей все почти претит. Почему это происходит, видите? Так примерно выглядит фрустрация в ресурсе работы, связанная с карьерой)

В мои задачи входит анализ и обобщение, доклад ему. Также он может через меня передать свои распоряжения другим руководителям отделов или кураторам. На совещаниях руководства он озвучивал несколько раз, чтобы мне не противодействовали, хвалил перед всеми. При этом я была своидетелем того, когда что-то идет не так и он страшно критикует их, это невероятный стресс для меня и унизительно для них. И тогда я чувствую себя воробьем среди орлов и ястребов, как будто здесь не мое место, я самозванка и скоро меня выбросят отсюда, когда разберутся, что и как.

(Автор ссылается на “синдром самозванца”, который в ее случае сорт “зеленого винограда”. Она боится, что не справится, и поэтому обесценивает заранее. Она опасается начальника и собирает на него досье, какой он жесткий, как он всех унижает, какой он в целом страшный для всех. Так она готовится к тому, что однажды он направит свой гнев на нее, так она “защищается” заранее. Но с такими защитниками как анти-шкатулка и зеленый виноград не надо никаких врагов, они сами вас съедят и скормят)

Я очень стараюсь выполнять все так, чтобы это было полезно для него. Я до сих пор не совсем верю, что получила шанс на общение с таким человеком. Для меня это возможность вырасти в несколько раз и вообще это лифт. Но иногда меня шатает, когда что-то не получается. Я устаю, фрустрируюсь. Печалюсь, что пашу как лошадь, не вижу семью и вообще где он мой баланс между семьёй и работой…

(Здесь нам становится видно, что все-таки автор хотела бы адаптироваться, все-таки не против ее воли дали ей эту должность. Она понимает, что это ее шанс и лифт, что ее жизнь могла бы стать качественно лучше благодаря этому. Но ей страшно, ей лень, она не верит в хорошее и готовится к плохому. Ноги ее подгибаются, она разворачивается против ветра и он перестает быть попутным, он начинает ее сносить. Понятно, почему это происходит?)

И вот на этой неделе случилась ситуация, которая меня расшатывает окончательно. Не могу разобраться, где моя корона, как не угробить все.

Я получила от него распоряжение, которое я выполнила. При этом я считаю, что оно может пойти во вред делу и аукнуться нам всем при проверке, которая приезжает уже на следующий год. Я это озвучила. На вопрос – выполнила? Я ответила; “Да, но проверка нас не похвалит, когда приедет”. “Какая проверка?” “Такая-то”. Он начал сердиться. Сказал – почему не доложила сразу, когда исполнила? Я ответила – я просто исполнила беспрекословно, должна была сказать сразу, что сделала, прошу прощения. И тут он сказал, что если я буду подвергать сомнению его действия и распоряжения, так мы далеко не уедем. Положил трубку и все, больше он трубку от меня не берёт. Я звоню каждый день для доклада(ежедневное общение у нас дистанционное из-за ковида), он видит мои звонки, но не отвечает.

(И вот анти-шкатулка и ЗВ сделали свое дело. До этого она просто тряслась и собирала досье, а теперь высказала ему, как бывает со всеми, кто варится в котле сомнений и опасений, сито становится решетом. Что произошло в этой ситуации? Она решила образумить начальника и указала ему сверху сразу на несколько моментов. 1) Он подставляет всех. 2)Он плохо соображает, а она соображает лучше. 3)Она не должна перед ним отчитываться, он и сам может спросить. В данном случае это большой косяк с ее стороны и все, что ей нужно сделать, если она хочет остаться на месте, это принести ему извинения в самой корректной форме. В какой, сформулируете? Если же она не хочет продолжать работу в этой должности, надо при первом случае сообщить ему об этом, сказав, что она не справляется с ответственностью и со стрессом. Но надо быть готовой, что она не просто вернется на старое место, но и окажется ниже. Понятно почему, если вы не справились с повышением, вы рискуете оказаться ниже, чем были?)

Меня шатает. Я не понимаю, что это. Я вышла в черное, когда озвучила про проверку? Но я до сих пор считаю, что я обязана была сообщить, это важно и потенциально грозит неприятностями. Как исполнитель разве я не должна предупреждать, если вижу проблему? Может быть, дело в форме. Я сказала первую фразу с улыбкой, наверное, не должна была. Я часто улыбаюсь, когда с ним говорю. Он часто шутит со мной и общение не всегда строго формальное.

(Автор не понимает, в чем разница просто шуток и критики начальства. Каким образом можно сообщить начальнику о проблеме, грозящий возникнуть в связи с его приказом, и в каком случае нужно сообщать, понимаете, друзья?)

Что мне делать? В пятницу, когда я пришла домой, настроение было типа – гори оно все огнём, я делала что должна была, если меня сейчас отправят куда-нибудь на задворки области, так тому и быть, это не я здесь неадекват. Сейчас я думаю, это корона.

Если все-таки разговор состоится (а я не удивлюсь, если он меня за такую провинность реально куда-нибудь отправит, очень жёсткий он все-таки, всякое было уже), как правильно себя вести? Как ни в чем ни бывало, с улыбкой и хорошим настроением, как если бы ничего не произошло? Или никаких улыбок, спокойный тон, деловой. Пытаться объяснить, кратко, без оправдашки максимально. Или не трогать эту тему ни за что, сказать – вы были правы, я не права, сказала глупость. Хотя на самом деле я бы и опять сказала наверное, ненавижу врать. Запуталась. Помогите, пожалуйста, Эволюция.

(Автор считает, что только очень жесткий начальник может отстранить помощника, который его безапелляционно критикует. А мягкий что будет делать? Соглашаться и обещать исправиться? Дискутировать? Все варианты своих ответов, которые перечислила автор, это разные баги. Назовите их, друзья. По ее аргументам понятно, что это место – совсем не для автора. Расскажите главные причины. И обратите внимание на ее вывод. Она не справляется, потому что слишком честная, а начальник – “неадекват”)