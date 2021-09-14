 

Мнение: Как нам реорганизовать Вселенскую Патриархию

14.09.2021, 8:14, Разное
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С учетом исторической роли Константинопольской патриархии в расколе церкви, пособничестве османским поработителям и ее современного подчиненного положения в быстро исламизирующейся (церковникам это все можно публично не упоминать – у них свой "язык"!) Турции необходимо предпринять следующие энергичные шаги:

https://nosikot.ru/kak-nam-reorganizovat-vselenskuju-pa/

Источник: Достало



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