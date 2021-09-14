Мнение: Китай в ловушке среднего дохода, южнокорейская синофобия и где производят российские процессоры

1. Американские аналитики продолжают пророчить Китаю резкое замедление роста – мол, несмотря на все свои трудовые подвиги, китайцы не смогут приблизиться по уровню среднего дохода ни к США, ни даже к Японии или Южной Корее. Исправить ситуацию якобы может только ослабление госрегулирования и демократизация общества:

https://lenta.ru/news/2021/09/07/chinalov/

Аналитик Bloomberg Мэтью Брукер утверждает, что китайская политика «общего процветания» приведет к ограничению роста доходов населения, заключив граждан в «ловушке» среднего класса.

Власти преподнесли новый экономический курс как комплекс усилий по сокращению неравенства и обеспечению «умеренного благосостояния для всех». При этом Китай, несмотря на активный рост экономики, уже несколько лет не может войти в ряды стран с высокими доходами. В 2012 году Всемирный банк и исследовательский центр развития при государственном совете Китая выпустили отчет, где посоветовали правительству ряд мер для избежания «ловушки среднего дохода» и увеличения заработка граждан. Тогда президент Всемирного банка Роберт Зеллик называл модель роста экономики страны «неустойчивой». Мэтью Брукер резюмирует предложенные в отчете реформы следующим образом: «больше рынков, меньше назойливого правительства».

Термин «ловушка среднего дохода» описывает экономическую тенденцию страны к застою на определенном уровне развития. При этом зарплаты повышаются, а рост производительности труда замедляется. Лишь очень ограниченный круг граждан может достичь значительного повышения заработка. Экономика страны перестает развиваться и в конечном итоге рост ВВП останавливается после достижения среднего уровня доходов.

В 2013 председателем КНР стал Си Цзиньпин, взяв на себя большую роль в управлении экономикой, несмотря на отсутствие соответствующего образования. Си всегда высоко ставил коммунистическую идеологию, и ослабление контроля над рынком не входило в его планы. В 2021 году глава Китая пошел на решительные меры. В своих выступлениях Си начал активно использовать риторику «общего процветания», осуждая чрезмерно высокий заработок, а также нанес удар по технологическим гигантам страны с помощью усиления госрегулирования.

Однако аналитик Bloomberg назвал новый экономический курс партии «бессильными конвульсиями перед лицом неизбежной судьбы». Мировая история показывает, что роль государства в экономике должна сокращаться по мере роста рынков. При активном увеличении ВВП экономика становится слишком сложной для командно-административного управления узким кругом чиновников. Прозрачные, предсказуемые и справедливые законы позволяют рыночным силам взять на себя регулировку этой системы, чтобы повышать ее эффективность и обеспечивать процветание инноваций. Уступка со стороны властей необходима, когда стране грозит «ловушка среднего дохода». Южная Корея и Тайвань, став богаче и оказавшись перед аналогичной проблемой, перешли от авторитарной политической системы к демократической. Почти все крупнейшие экономики мира сформировались в условиях демократии.

Конечно же, мистер аналитик лукавит. Когда американцы говорят о демократии в других странах, они прежде всего имеют в виду послушание США и следование внешней политике Госдепа. Когда они говорят о снижении уровня госрегулирования, они имеют в виду более свободный и льготный доступ американских компаний на местный рынок. А когда они говорят об экономических успехах Южной Кореи, Тайваня и прочих азиатских тигров, они забывают, что Дэн Сяопин начинал в 1978 году свои реформы с несколько других стартовых позиций.

Китай, разумеется, будет следовать собственным политическим и экономическим интересам, демократизация в угоду США ему не нужна, опыт горбачёвского СССР китайцы учли. Каких-то серьёзных экономических плюшек от американцев КНР не ожидает, между Пекином и Вашингтоном продолжается вялотекущая торговая война, да и внутренний китайский и растущий азиатский рынок намного больше и важнее, чем американский рынок.

Возможно, Китай и попадёт в «ловушку среднего дохода», но, по крайней мере, он сумел выбраться из коммунистической «ловушки низкого дохода», которая не так давно утопила СССР. Опять же, из советского опыта китайцы выводы сделали.

2. Важный сдвиг в сознании южнокорейцев. Жители обеих Корей долгое время негативно относились к Японии по историческим причинам, из-за японской агрессии и колониализма столетней давности.

Однако согласно последним опросам, отношение к японцам в Южной Корее резко улучшилось – Японию там позитивно оценивают 28,8% населения. Впервые японский рейтинг обогнал рейтинг Китая (26,4%) и Северной Кореи (28,6%):

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/21/world/south-korea-poll/

https://www.youtube.com/watch?v=J8po3lsZlj0

Главная причина такой перемены – это южнокорейская молодёжь, которая видит в японцах с их аниме, поп-музыкой и «странностями» куда более родственные души, чем в китайцах, запретивших недавно «женоподобных мужчин» на ТВ, или, тем более, в глубоко консервативных северокорейцах.

При этом с Японией у Южной Кореи остаются нерешённые проблемы, вроде территориальных споров о приграничных островах. Однако и КНР, и КНДР, очевидно, представляют для Южной Кореи более серьёзную проблему. Китайцы с их растущим судостроением, автопромом и электроникой отобрали у японцев место главных конкурентов южнокорейских корпораций, а северокорейцы и вовсе грозят объединить страну и установить на юге свой чучхе-коммунизм.

3. Обзор российского процессора Байкал-М и компьютера на его основе. Статья довольно объёмная, но без специальных терминов и прочей зауми, всё будет понятно даже неспециалисту:

https://www.ixbt.com/platform/baikal-m-pc-review.html

Если коротко: каких-то чудес российский процессор не показывает, но вполне подходит для своих задач, то есть для импортозамещения иностранных компьютеров. Производится процессор на Тайване, однако и это тоже нормально. Сейчас весь мир там клепает свои процессоры, в том числе и мы. Думать о строительстве процессорной фабрики последнего поколения нам пока что рано, слишком дорого и сложно. Сначала нужно набить руку на производстве процессоров в Тайване, потом уже можно будет строить фабрики внутри страны.

На всякий случай: в России производство процессоров тоже есть. Но там пока что относительно крупный техпроцесс. Для военки и космоса его хватает с запасом, для офисных компьютеров — ещё нет.