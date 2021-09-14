Разочаровалась в мужчинах: почему Ирина Апексимова много лет остается одна

Ирина Апексимова смогла построить головокружительную карьеру и стать не только востребованной актрисой, но и директором Театра на Таганке. А вот с личной жизнью у знаменитости не все так гладко. После неудачных браков она окончательно разочаровалась в мужчинах.

«Выросли друг из друга»

Впервые Ирина вышла замуж в 1988 году. Тогда она была студенткой МХАТа. Кстати, в это высшее учебное заведение она поступила только с третьей попытки. Ее не брали из-за сильного одесского акцента. К счастью, удача вскоре улыбнулась Ирине. Она стала учиться в престижном вузе, да еще и вышла замуж за однокурсника Валерия Николаева.

В 1994 году у пары родилась дочка Дарья. Это, кстати, единственный ребенок Ирины. Однако отношения с мужем все равно дали трещину. По словам Апексимовой, отношения напоминали американские горки и сильно изматывали эмоционально.

Были и бурные ссоры, и страстные перемирия, пока в какой-то момент супруги не осознали, что просто «выросли друг из друга». Официально они оформили развод в 2000 году, но перестали жить вместе гораздо раньше. В общей сложности официально их брак просуществовал двенадцать лет.

Ревнивец

Вторым мужем знаменитости стал богатый бизнесмен Алексей Ким. Он полностью попытался подчинить своей воле жену. Предприниматель ограничивал артистку в свободе действий.

Даже когда она отправлялась погостить к маме в Одессу, муж, узнав об этом, сразу высылал за ней самолет. Плюс ко всему Алексей оказался жутким ревнивцем. В итоге Ирина не выдержала и подала на развод. Наконец-то после золотой клетки она вновь ощутила вкус свободы.

«Да гори оно все огнем»

После второго брака артистке приписывали романы с коллегами по цеху. Фильмография Ирины насчитывает семьдесят кинолент и немалое количество ролей в театре, поэтому можно только себе представить, сколько потенциальных партнеров было придумано Апексимовой прессой. Но ни один из слухов не подтвердился. Отношения у знаменитости были, но имена избранников она так и не рассекретила. Только призналась в одном: она очень сильно разочаровалась в мужчинах.

Ирина в беседе с журналистами отметила, что ей попадаются слабые мужчины. Это они хотя от нее зависеть. Она не не чувствует рядом надежного мужского плеча, опоры. Особенно сейчас, когда Ирина занимает высокую должность, возглавляя целый театр. Понятно, что вокруг немало желающих поживиться за ее счет, а таких альфонсов Апексимова не рассматривает. И она не собирается быть с кем-то ради того, чтобы ей подали стакан воды «на старости лет». «Да гори оно все огнем», – эмоционально высказалась актриса.

Критика в адрес дочери

Ирина признается, что одиночество совсем ее не тяготит. У нее есть любимая работа, которая занимает все свободное время. Также есть любимая дочь Дарья. Правда, она теперь уже взрослая самостоятельная единица, и звездная мама не препятствует ее личной жизни. Дарья тоже стала актрисой и теперь служит в том театре, где работает родительница.

Дочь Апексимовой нередко сталкивается с критикой и травлей. Окружающие обесценивают ее личные достижения, мотивируя это тем, что развитию карьеры девушки способствует ее звездная мама. Сама Ирина с этим категорически не согласна. Она отмечает, что объективно оценивает свою дочь — это во-первых. А во-вторых, с ее стороны не было протекции. Всего Дарья добилась сама, что бы ни говорили злые языки. Талант — это такая штука, которую никуда не спрячешь.

Травля

Кстати, и сама актриса сталкивалась с травлей, когда ее назначили директором театра. Были недоброжелатели, которые считали такое решение несправедливым.

Ирина же считает, что является хорошим руководителем. При ней, например, в театре был сделан очень хороший ремонт. Да и репертуар тоже радует зрителей.