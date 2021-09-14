 

Запрыгала после Плющенко! – Личное мнение

14.09.2021, 8:04, Разное
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На прошедших выходных состоялись предолимпийские прокаты наших девочек-фигуристок. Кто хорошо себя показал, та и поедет зимой на Олимпиаду.

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Видео: Телеграм

И что бы вы думали? Лучше всех откатала Сашенька Трусова! Выполнила пять четверных и не завалилась, как это было в прошлом сезоне на Чемпионате мира.

Напомню, Саша тренировалась у Этери, раскрыла у неё свой потенциал, а потом целый год потеряла у Рудковского-Плющенко.

В мае этого года, после провала в Стокгольме, Трусова поняла, где делают чемпионов, где их выращивают, под чьим руководством ими становятся и вернулась к Этери Тутберидзе.

Я сильно сомневалась, что пропущенный сезон тренировок получится наверстать, но Этери сделала невозможное: заставила Сашу стабильно прыгать и сносно кататься.


Фото: Соцсети

К сожалению, у Алёны Косторной, которая также убегала к Рудковскому, а потом вернулась назад, показать что-то стоящее на предолимпийском льду не вышло — очень жаль, хотя этого и следовало ожидать. Слишком много было упущено времени.

Я очень надеюсь, что не только фигуристки, но и другие спортсмены сделали верные выводы для себя. Шоубизнес, где можно лезть на сцену нахрапом, совсем не то же самое, что большой спорт, в котором важно быть звездой, а казаться ей — недостаточно.

Трусовой повезло. Чего тут больше? Таланта? Гениальности Этери? Или всё вместе, и звёзды удачно сложились? Трудно сказать — скорее, сработали все три фактора.

За остальных девочек мне очень обидно. А ведь и они могли бы стоять на пьедестале, бороться за медали, но одно неправильное решение перечеркнуло годы их тренировок.

Очень жаль их, хотя это и было их личным решением.

Источник: Лена Миро



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