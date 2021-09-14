 

Бразильский философ – на предстоящих выборах Болсонару нужна не победа, а переворот

14.09.2021, 8:00, Новости дня
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Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается выигрывать на предстоящих выборах, заявил в интервью Der Spiegel профессор философии из Университета Кампинаса Маркос Нобре. Он не рассчитывает на поддержку большинства и поэтому, вдохновившись примером экс-главы Белого дома Дональда Трампа, планирует совершить государственный переворот. Конечная же его цель — уничтожение демократии и её институтов, считает Нобре.


Reuters

Для президента Бразилии Жаира Болсонару празднования Дня независимости страны 7 сентября стали первым шагом на пути к государственному перевороту, заявил в интервью Der Spiegel профессор философии из Университета Кампинаса Маркос Нобре. По его словам, нынешний глава государства не собирается выигрывать выборы в следующем году. Его цель — совершить путч, ведь велик шанс, что на фоне тяжёлого экономического кризиса, безработицы, роста инфляции и числа погибших от коронавируса большинство за него не проголосует.

Уже неделями он сеет сомнения по поводу работоспособности электронных избирательных урн, рассказывает Нобре: «По сути, у Болсонару те же намерения, что были у президента США Дональда Трампа, вот только с военной точки зрения штурм Капитолия в Вашингтоне был очень плохо организован. Болсонару хочет подготовиться лучше, в этом его цель, и самые верные из его сторонников готовы за ним последовать».

Так что празднования Дня независимости стали своего рода генеральной репетицией. 7 сентября он запустил отсчёт к началу переворота. «Часы тикают», — предостерегает философ. До этого Болсонару сам признавался, что в будущем его ждут или победа, или смерть. Тем самым он давал понять своим сторонникам, что настроен серьёзно.

Точно сказать, каким будет следующий шаг Болсонару, трудно, продолжил профессор. Как и все авторитарные лидеры, он учится у себе подобных и пытается подогнать их модели под национальный контекст. Болсонару следил за приходом к власти в Венгрии Виктора Орбана, изучал Трампа, а именно его техники по дезинформации и пропаганде в социальных сетях. Но реальными примерами для главы государства служат военные диктаторы, правившие Бразилией с 1964 по 1985 годы. Для него это лучшая эпоха в истории страны. «Многие говорят, что он блефует, что он сумасшедший клоун или дурак, но это не так. Он убеждённый автократ, и именно как с таковым, с ним и нужно обращаться», — призывает Нобре.

Конечная цель Болсонару — уничтожение демократии и её институтов. Он создаёт хаос, раскалывает страну, строя из себя единственного, кому можно доверять. Со своими противниками на выборах он будет сражаться с помощью дискредитации и демонизации. По мнению Нобре, другие политики в Бразилии совершают очень большую ошибку, думая, что нынешний кризис получится урегулировать с помощью выборов: «Болсонару играет в другую игру». И для того чтобы ему противостоять, необходимо сформировать широкий фронт в поддержку демократии, настаивает философ.

Нынешний президент пользуется большой популярностью в полиции. Также на его стороне находятся влиятельные предприниматели. Экономическая ситуация в стране определённо не играет ему на руку, но и усиливает необходимый ему хаос. Армия же вряд ли поддержит путч, если против него выступит как минимум две третьих населения, заключает Нобре.  



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