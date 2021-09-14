Мнение: За Родину, за доллары!



Михаил Борисович Ходорковский в эфире "Эха Москвы" заявил, что ожидает массовых забастовок по всей России – действительно, это ведь не в Англии, где, кажется, обитает товарищ, нет проблем с отоплением, нет проблем с супермаркетами. И что классно – многие верят. В смысле, остатки аудитории "Эхо Москвы". Хотя лучше, когда в это верят заказчики. А уже давно не секрет, с кем и на кого работает дядя Миша. Причем, они вообще палиться перестали.

Ведь, вот, пожалуйста, ну как это еще назвать-то?

В распоряжение RT попали документы, связанные с некогда известным репортёром НТВ, экс-сотрудником телеканала «Дождь»* журналистом Андреем Лошаком. Из них следует, что Лошак совместно с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над фильмом про «русских хакеров» и «вмешательство» России в президентские выборы в США. Проект финансируется из-за рубежа и, судя по оказавшимся у RT черновым интервью, преследует основную цель — доказать вину Москвы в главном политическом скандале 2016 года. Примечательно, что при этом американские источники создателей ленты указывают не на вину, а, скорее, на беспочвенность обвинений российской стороны. Но участники проекта продолжают настаивать на своём.

Чтиво по ссылке, кстати, не сильно-то и увлекательное. Ну, вот был такой из гнезда Парфенова, который тоже не пример пионера. Ну, вот вкусно харчевался за чужие денюжки, поливая Россию. Ну, вот – источник иссяк, а в нормальные конторы кто ж тебя возьмет, ты даже не Собчак, шоу которой тоже на Первом канале сдохло.

Свою карьеру на телевидении Андрей Лошак начал в 1990-х в должности администратора в программе Леонида Парфёнова «Намедни».До 2010 года на НТВ успел сменить несколько должностей: корреспондента, автора программы «Профессия — репортёр», а также шеф-редактора и сценариста ток-шоу «Про это».С 2013 по 2015 год Лошак работает журналистом на телеканале «Дождь». Снял для канала несколько документальных проектов.Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший телерепортёр» и премии «Лавровая ветвь» за «Лучший документальный сериал» — «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь».В 2015-м Андрей Лошак около года занимал должность главного редактора информационного портала «Такие дела».В настоящее время не является сотрудником какого-либо российского СМИ, занимается частными проектами.

Иуды, они тоже хотят кушать. А профессиональные Иуды, не путать с трупом Бабченко – кушать хотят хорошо. Но времена пошли крайне непростые – Штатам сейчас надо свои проблемы решать, а тут ходят всякие, побираются.

Так что таких историй, уверяю, будет еще много. Вы там держитесь!

Счастья вам.

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