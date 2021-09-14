SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

Новое направление стартует со специальным ценам на билеты:

Киев – Мадрид от 534 грн;

Мадрид – Киев от 828 грн.

Количество билетов по специальному предложению ограничено. Акция действует на все рейсы, за исключением следующих дат: 25 октября, 24 декабря – 3 января, 14 февраля и 7 марта для направления Киев – Мадрид, а также 1 ноября, 3 – 10 января, 14 февраля и 11 марта для рейсов Мадрид – Киев.

Билеты по стандартной цене:

Киев – Мадрид от 2108 грн;

Мадрид – Киев от 2402 грн.

По состоянию на 13 сентября граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19. Главное условие въезда – заблаговременное заполнения электронной анкеты по ссылке.

—