Россиянина и сотрудницу Госдепа признали виновными в фиктивном браке в США

Россиянин Андрей Калугин и его бывшая супруга, сотрудница госдепартамента США американка Лаура Галлахер, признаны виновными в заключении фиктивного брака с целью получения мужчиной гражданства США, сообщил американский минюст.

Суд присяжных в федеральном суде Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний уроженец РФ Калугин и 32-летняя американка Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.

«Решение присяжных привело двух подзащитный к ответственности за разработку мошеннической схемы по обману Соединенных Штатов и получения незаконного гражданства и паспортов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015 году, незадолго до того, когда у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой Грин карты). В марте 2016 года, информирует ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина.

Галлахер, отмечается в сообщении, являясь не только лицензированным адвокатом, но и сотрудницей госдепартамента США, помогала Калугину ускорить процесс получения гражданства, а также получить обычный туристический и дипломатический паспорт для выездов за границу.

«Подзащитные предоставляли ложные сведения в заявлении (на получение гражданства), в том числе о том, что Калугин все еще был в добросовестном браке и планировал продолжать жить с Галлахер за границей и затем вернуться в США», – говорится в сообщении минюста. Вскоре после завершения оформления документов, пара официально развелась.

По закону США Калугину и Галлахер грозит до 10 лет тюрьмы, но реальный срок может быть существенно меньше. Оглашение приговора намечено на 4 февраля 2022 года. Помимо тюремного заключения Калугин будет лишен американского гражданства.

Напомним, группу из 14 человек в США обвинили в организации фиктивных браков россиян.