 

Рубль вошел в топ-20 самых популярных валют

14.09.2021, 7:53, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская национальная валюта по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

В прошлый раз, и так же на 20 месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором месте – евро (38,43%). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99% оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%), передает РИА «Новости».

Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге.

«Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют», – заключил эксперт.

Ранее журнал The Economist, высчитывающий так называемый индекс Биг Мака, пришел к выводу, что российский рубль остается самой недооцененной валютой мира – он недооценен на 70,4% по сравнению с долларом.



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