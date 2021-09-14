Мнение: Форма Путина

У президента есть военная форма, при этом – персональная, президентская, именная. Но будучи Верховным главнокомандующим, Путин на учения не обязан надевать военную форму. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Причем заявил еще до того, как Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021».

Если бы не слова Пескова, возможно, никто и не обратил внимания во что был одет Путин на командном пункте полигона Мулино. А тут вот все наблюдатели обратили.

Зачем Песков вспомнил про военную форму Путина? Чтобы отвлечь от чего-то более серьезного? Интересно, от чего?

Фотографии отсюда и отсюда

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