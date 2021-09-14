Мнение: О добровольно-принудительном уходе Владимира Путина

Вот так! Столько лет ждали-ждали, а в решающий момент – никто не готов.

Нынешний бессменный, а точнее несменяемый, российский президент Владимир #Путин внезапно заявил, что «уже скоро» покинет своё рабочее место в Кремле, причём не по своей воле. «Придётся», – так он сказал дословно. И пояснил, что это – из-за проблем в ближайшем окружении.

Ситуация и впрямь беспрецедентная.

Никогда прежде нынешний глава государства не анонсировал ничего подобного. Наоборот все его проблемы со здоровьем, с окружением, с личной жизнью тщательно скрывались от общественности. Разве что развод стал достоянием гласности – и то, главным образом потому, что супруга президента выполняет по статусу многие церемониальные функции, а потому её постоянное отсутствие на протокольных фото было бы слишком заметным.

И вот – туманный намёк на модную болезнь. «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — неожиданно сказал Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Что примечательно, слова «уйти» ни в какой форме глава государства не произнёс. Видимо, это снова нечто суеверное – такое же, как и с фамилией одного никому не нужного блогера. По всей видимости, глава государства верит, что некоторые вещи лучше не произносить, чтобы не накликать беду.

И это означает, что на самом деле Владимир Путин с поста президента никогда не уйдёт сам. Разве что на лафете. Впрочем, это далеко не новость и тем более не #сенсация.

Тогда возникает вопрос: зачем подобный анонс «карантина» был нужен, тем более в таком формате, в каком это объявление увидело свет?

Всё обставлено так, будто главу государства случайно услышал оператор, «забывший» отключить микрофон. Но кто же поверит в такие случайности, тем более растиражированные доверенным ГосСМИ?

Большинство комментаторов предположили, что глава государства таким неформальным способом анонсировал послевыборное ужесточение антиковидной политики – новые ограничения, закручивание гаек, усиленное принуждение к вакцинации. Но, во-первых, это было бы слишком просто: все в России уже и так понимают, что после выборов «ковидный террор» возобновится хотя бы для того, чтобы купировать возможные #протесты. А во-вторых, президенту ничто не мешало выразить озабоченность прямо, не прибегая к формату псевдоутечек. Благо почву чиновники низшего ранга уже подготовили своими заявлениями о необходимости соблюдать санитарные меры и вакцинироваться по второму-третьему разу.

Так что здесь мы имеем дело, скорее, с желанием Владимира Путина уйти на время в тень. Самоизоляция – вполне законный повод для этого. И всё, что натворят «силовики» в его отсутствие – как бы и не в зоне ответственности первого лица.

Получается, в России власти собираются всерьёз повторить белорусский сценарий после выборов? Но зачем, если протестный потенциал в нашей стране остаётся на очень скромных отметках, не идущих ни в какое сравнение с 2010-2011 гг.?

Или просто уже нужен формальный повод для перехода к открытой диктатуре?

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