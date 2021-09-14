В Москве задержали сбежавшего из ИВС Александра Мавриди

Его подозревают в убийстве «колбасного короля».

Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве «колбасного короля». Мавриди в августе вместе с четырьмя арестантами сбежал из ИВС в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мавриди задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Он, по данным МВД, «пытался оказать сопротивление», но его «обезвредили» и доставили в Следственный комитет. Полиция обещала вознаграждение за информацию о Мавриди в размере 1,5 млн рублей.

Таким образом, все сбежавшие из изолятора в Истре были найдены.

Побег из подмосковского ИВС был совершен 6 августа. Тогда из изолятора сбежали пять заключенных.

Среди них был Мавриди — подозреваемый в убийстве главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова (известного как «колбасный король»). Вместе с ним на побег решились Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, которые являются фигурантами дела о краже.

Следователи задержали двух сотрудников изолятора в Истре по уголовному делу о превышении должностных полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК). Также исполняющего обязанности начальника изолятора задержали по подозрению в превышении полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК). Помимо этого, по подозрению в пособничестве побегу были арестованы двое жителей Московской области, которые, по версии следствия, помогали сбежавшим на свободе.

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