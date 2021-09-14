Мнение: Сорняков нет!

Как всегда, очень содержательная заметка Алексея Чадаева, бывшего “главного идеолога Единой России”, в его ФБ, про текущую ситуацию – в которой, правда, он многого недоговаривает. Но что именно недоговаривает – я ниже договорю за него.

“Главный урок, извлечённый из двух кампаний, которые довелось видеть очень вблизи — ГД-1999 и ГД-2003, состоит в том, что партийную систему и партийный принцип организации политики убивает в первую очередь медиакратия. Казалось бы, лёгкий путь — не строить большую и дорогую сеть первичных отделений на земле, а вместо этого напрямую обращаться к миллионам посредством эфирных медиа. Но в нём заложен и огромный риск. Кнопки, равно как и биллборды — они всегда чьи-то.

В девяностые всё было устроено так: на госТВ царили “демократы”, бюрократы и клоуны (Жириновский), а КПРФ была единственной, у кого была мощная первичка на земле, в основном опирающаяся на сеть советов ветеранов войны — той еще, Великой Отечественной. Именно поэтому она, делая кампании “от двери к двери”, всегда набирала, даже будучи в полной инфоблокаде и под потоком критики.

Когда “демократы” после дела Юкоса поссорились с бюрократами, им просто отрубили эфир. А поскольку первичка у них практически отсутствовала, они были партией федеральных телеперсонажей — Немцов, Хакамада, Явлинский и т.д. — их 8 и 6, взятые в 1999-м, превратились в 1 и 1, взятые в 2003-м.

С тех пор коммунисты свою первичку во многом растеряли. И не только потому, что ветераны поумирали. Первичку держать в активном состоянии дорого, сложно и рисково. Жизнь заставила оптимизировать издержки и делать как все. Поэтому они с тех пор стали намного больше похожи на остальные партии-“головастики”, представляющие из себя франшизную модель, когда те или иные региональные ФПГ покупают в центре право представлять в регионе федеральную партию и за счёт этого накачивают свою “субъектность” у себя в регионе.

С другой стороны, первичку в свои лучшие годы много и активно строила “Единая Россия”, но с 2016-го стала в этом отношении деградировать и она. Решение Турчака трехлетней давности начать платить зарплату секретарям первичных организаций — одна из судорожных попыток затормозить этот процесс. Сегодня первичка у Едра всё ещё какая-то есть, но неоднородная, слабая и бюрократически-выродившаяся куда более, чем даже пять лет назад. Иконостас медиазвезд первой пятерки ЕР в нынешнюю кампанию — один из маркеров ее постепенного скатывания в такие же “головастики” — пока еще нет, но тренд налицо.

Ещё раз. Политика и выборы, делаемые через медиа, попросту в разы дешевле и организационно проще. Но при этом для медиа-партии, в отличие от массовой партии, критически важным становится вопрос — кто контролирует “рубильник”.

У “Единой России” с этим проблем многие годы не было совсем — медиа-рубильник кого надо рубильник. Но развитие технологий внесло свои коррективы. Если четырнадцать или даже десять лет назад телеаудитория кратно превышала аудиторию интернет-медиа, то сейчас она сильно сократилась, а интернет-медиааудитория, наоборот, кратно выросла. А в интернете у Кремля с рубильником всё плохо, там рубильник совсем в другом месте. И стоит ли удивляться тому, что появились и растут по влиянию те, кого контролеры кнопок, движимые инстинктом самозащиты, клеймят “иноагентами” — медиаполитики второго рубильника?

В логике медиаполитики по состоянию на 2021 год расклад очень простой. Есть медиаканалы, по-прежнему контролируемые Кремлём, и их массовые аудитории. Есть медиаканалы, контролируемые цукербринами — и их массовые аудитории. Соответственно, любой крупный политический проект, если он растет по модели медиаполитики, должен выбирать для себя — либо лизать пахнущий ваксой имперский сапог, либо целовать гнойные бородавки Мировой Жабы. Третий путь, вне медиаполитики — растить собственный массовый актив на земле, но это долго… сложно… _очень_ дорого…”



И мой комментарий:

Алексей говорит все складно и правильно, в частности, очень верно указывает на то, что “для первичек нужны в первую очередь деньги”, но при этом как-то очень деликатно обходит вниманием вопрос – а кто, собственно, эти деньги даст? В его изложении все видится так, что есть некие “жадины-говядины”, которым умные люди (типа Чадаева) говорят – “первички ж делай, дурила, успех будет – сто про!” – а они судорожно прижимают мошну к пузу и отвечают – “Нет! Через медиа же дешевле!!”

А как на деле? А на деле ОПГ, которую Алексей ласково называет “те, у кого рубильник”, давно и прочно контролирует не только медиа, но и ДЕНЬГИ в нашей стране. Точнее – всех “деньгодержателей”. Бизнес, и большой и малый, с болью впитал в себя знание: если он посмеет давать значимые деньги кому-то на какие-то “не те” первички – ему очень скоро работать не придется: его рейдернут, разорят, закроют, в лучшем случае – просто лишат “вкусных” контрактов (не обязательно “гос-“). Примеров же масса: взять хоть некоего миллиардера (!), забыл фамилию, который не так давно вздумал создавать “с нуля” партию “Зеленые”. Парня просто посадили. Или Прохоров – где он сейчас, родимый?

В том-то и печаль, что режим не дурее Алексея, и там тоже прекрасно понимают, что от первичек угроза не меньше, чем от независимых медиа. А может, потенциально и больше. ПОЭТОМУ в стране сейчас и нет ни того, ни другого. И не потому, что люди “не хотят”. Сорняков на огороде нет не потому, что они не хотят там расти – а потому, что их ожесточенно пропалывают и поливают химикатами. Кто-то говорит, что от химикатов в итоге и вся почва на огороде становится отравленной… Но кто слушает пессимистов? “Зато”, говорят нам, “сорняков нет!”