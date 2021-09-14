В Великобритании предлагают добавлять графен к асфальту

Британские ученые экспериментируют с составом асфальта для покрытия автомобильных дорог. Последняя идея состоит в том, чтобы добавлять в состав смеси графен.

По мнению экспертов, графен поможет решить главные проблемы асфальтового покрытия, которое становится слишком мягким под лучами летнего солнца, а также растрескивается зимой в морозную погоду.

В Великобритании надеются, что новый состав покрытия станет более долговечным. Графеновый асфальт дороже обычного. Но если он прослужит на несколько лет больше, этого будет достаточно, чтобы сократить общие затраты на содержание и ремонт автомобильных дорог. В процессе экспериментов ученые пытаются найти оптимальное соотношение ингредиентов.