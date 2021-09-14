Четвертая волна COVID-19 в России: она скоро начнется и будет более смертельной?



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Вероятность четвертой волны

Откуда появилась информация о приближении четверной волны?

О том, что так называемая четвертая волна COVID-19 в РФ не за горами, говорят не инфлюенсеры, а чиновники и авторитетные врачи. В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» сказала, что прогнозы нового всплеска на эту осень оправданы. Ей вторит глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Денис Проценко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке, сообщил E1.RU, что новый подъем заболеваемости можно ожидать на стыке сентября и октября.

Почему специалисты ожидают четвертую волну?

Риск четвертой волны эксперты связывают с возвращением людей из отпусков и началом учебного года. Увеличение количества контактов способно спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. Попова указала, что обычно всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдается во второй декаде сентября. То есть прогноз Роспотребнадзора основан на данных об эпидемиологии ОРВИ, полученных в прошлые годы.

Может ли осень быть причиной новой волны COVID-19

Насколько влияет сезонность на возможность всплеска заболевания?

Не может. Сезонность сложно назвать важным фактором распространения коронавируса SARS-CoV-2. Ряд исследований показывал, что на него могут влиять температура, интенсивность ультрафиолетового излучения, влажность (1, 2, 3). Однако на фоне других факторов это влияние может просто «теряться». Перечисленные факторы действуют преимущественно на свежем воздухе, а коронавирус обычно передается в помещении. Это, в том числе, подчеркивал в комментарии для The Guardian профессор Джон Эдмундс (John Edmunds), член британской Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям.

Обоснованы ли прогнозы специалистов?

Они обоснованы. Увеличение количества контактов действительно может привести к росту числа новых случаев COVID-19. В 2020 году начало второго подъема заболеваемости этой инфекцией пришлось именно на вторую декаду сентября (рис.).

Сейчас в РФ доминирует дельта-вариант коронавируса. Ученые считают, что его контагиозность (заразность) более чем в два раза превышает этот показатель штамма-предка (1, 2). В отчете американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, оказавшемся в распоряжении СМИ в июле, указано, что инфицирование им происходит также легко, как вирусом ветряной оспы. Это утверждает в пользу возможности новой вспышки.

Рис. Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ по данным стопкоронавирус.рф и Our World in Data

Вакцинация и перенесенный COVID-19 в значительной мере снижают риск развития симптомной формы и тяжелого течения инфекции, вызванной дельта-вариантом коронавируса. Однако количества защищенных людей недостаточно, чтобы предупредить возможную вспышку. Полностью привиты против COVID-19 более 31% россиян, с начала пандемии эта инфекция была выявлена примерно у 5% населения страны. Ранее ученые давали прогнозы, что для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболели или были привиты хотя бы 60-70% населения. В августе на брифинге Американского общества инфекционистов было высказано мнение, что для защиты от дельта-варианта требуется более высокий порог – не менее 80%.

Будет ли четвертая волна более смертельной?

Возможно. Это зависит от характеристик варианта, который вызовет новую вспышку. По всей видимости, если всплеск количества новых случаев COVID-19 случится в ближайшее время, то он будет связан с дельта-вариантом, который превалирует сейчас. Анна Попова заявляла, что «так громко шумевшая лямбда и другие штаммы» не распространены в России. Заражений мю-вариантом, о котором в последние недели часто писали СМИ, в РФ было лишь два по данным на 9 сентября.

Заразность дельта-варианта, о которой мы писали выше, может привести к высокой заболеваемости. Это само по себе может стать причиной большого количества смертей.

По всей видимости, при заражении «дельтой» у человека выше риск смерти, чем при болезни вызванной его предшественниками. По поводу его летальности (отношения количества смертей к числу заболевших) российские СМИ транслировали противоположные мнения экспертов. Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович говорила РБК, что его летальность в полтора раза выше (вероятно, по сравнению с оригинальным вариантом вируса). Однако директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что он не увеличивает вероятности смерти и тяжелого течения инфекции.

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Данные о летальности дельта-варианта все еще требуют уточнения. В настоящее время две научных работы говорят о том, что он действительно может быть более смертельным. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что в Шотландии риск смерти при инфекции, вызванной им, был примерно в два раза выше, чем при заражении альфа-вариантом («британским штаммом»). У привитых людей риск смерти был ниже на 60%. Авторы канадского исследования, которое доступно в виде препринта, обнаружили аналогичное увеличение летальности дельта-варианта по сравнению с оригинальным вариантом коронавируса.

Таким образом, новая вспышка, которую условно можно назвать четвертой волной COVID-19, возможна этой осенью. Гипотетически, она действительно способна оказаться более смертельной. Для обоих прогнозов — времени начала и уровня летальности — существуют реальные предпосылки.