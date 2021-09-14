Мнение: Ложь и правда об урочище Сандормох

Вышла книга карельского исследователя Степанова, который исследовал фальсификации вокруг жертв из урочища Сандормох, которое педофилы из "Мемориала" всячески раскручивали как место захоронения жертв сталинских репрессий. Автор подробно показывает как был сконструирован этот миф и как на нем паразитировали известные персонажи, некоторые из которых сейчас сидят за развращение несовершеннолетних.

Ниже, несколько фрагментов для примера.

Ложь и правда об урочище Сандормох

И вот в горбачевское время такой человек начинает заниматься темой репрессий 1937 года. Издает несколько книг. Как наверняка помнят многие читатели, в то время подобного рода деятельность автоматически и за короткое время могла принести весомые политические дивиденды. С бывшим членом КПСС так и случилось.

В 1990 году Иван Чухин достаточно легко был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Через три года, будучи депутатом Верховного Совета, бывший полковник милиции поддерживает государственный переворот

и расстрел Борисом Ельциным законного парламента нашей страны. Как все помнят, эти события привели

к массовым убийствам в самом центре Москвы. Но поскольку перестроечный угар в Карелии еще не прошел,

Ивана Чухина сразу же избирают депутатом Государственной думы РФ первого созыва (1993–1995) от нашей

республики.

В эти годы депутат Чухин входит в состав фракции гайдаровского «Выбора России», является членом

думского комитета по вопросам законности и правопорядка, дисциплинированно голосует за все законопроекты, продвигавшие людоедские неолиберальные реформы.

И лишь тогда, когда Иван Чухин заседал в госдумовском депутатском кресле, будучи членом тогдашней

«партии власти», выяснились некоторые любопытные подробности биографии его отца. Состояли они в том,

что Чухин И. М., техник-интендант 2-го ранга, помощник (по разведке) начальника штаба Палалахтинской

комендатуры 3-го петрозаводского погранотряда НКВД, в июле–сентябре 1937 года был в составе «бригады следователей» этого отряда. Его подпись стоит под обвинительными заключениями в шести сфальсифицированных групповых делах на 34 человека, 28 из которых были расстреляны…

Да, депутат Чухин сделал замечательную политическую карьеру на разоблачении того, чем занимался его

отец!

Впрочем, у одного ли Чухина такая удивительная родословная? Среди основателей Международного

общества «Мемориал», числящегося ныне иностранным агентом, значится известный советский писатель и диссидент Лев Эммануилович Разгон. До лета 1937 года он был сотрудником НКВД и зятем всесильного комиссара госбезопасности 3-го ранга, начальника 9 отдела ГУГБ НКВД Глеба Бокия. У нынешнего председателя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского предок служил в НКВД, о чем он признался в своем интервью. А из нынешних политических партий России на теме Сандармоха больше всего пиарится уже упоминаемая мною партия «Яблоко».

Отец его основателя и идейного «вождя» Григория Явлинского — Алексей Явлинский, офицер МВД еще при

Сталине и даже при Берии, работник исправительной колонии. Среди федеральных средств массовой информации вопросу разоблачения «сталинских репрессий» очень много времени посвящает, конечно же, редакция

радиостанции «Эхо Москвы». Дед ее главного редактора со стороны отца — Николай Андрианович Венедиктов,

служил в НКВД, член военного трибунала 2-го Украинского фронта. И так куда ни ткни! Конечно, сын за отца не отвечает, понятно и то, что в предвоенный и военный период через службу в органах госбезопасности прошло очень

большое количество людей. Потомки у них по своим идейным предпочтениям самые разные. Но вот чем

объяснить такую их концентрацию вокруг общества «Мемориал»?

Это какие-то семейные, психологические проблемы? Но ведь именно люди подобного сорта,

защищая признанного судом виновным по «педофильским» статьям Юрия Дмитриева, часто любят загадочно

намекать на роль в его уголовном деле неких «наследников и потомков палачей». Согласитесь, странно это все

слышать.

NB! Это они просто проецируют.

* * *

В этих подсчетах «Мемориала» появляется особая категория репрессированных. Утверждается, что по меньшей мере треть казненных в Сандармохе были заключенными этого Белбалтлага, осужденными вторично и приговоренными к расстрелу, чаще всего за попытки побегов. В данных самого «Мемориала» они легко вычисляются. Характерный пример, найденный мною именно в официальных списках, составленных Юрием Дмитриевым:

«Джаяни Николай Платонович, грузин, из дворян.

В лагере отбывает срок по ст. за бандитизм. 14.05.1937 г.

(совместно с з/к Китуани Г. Г.) совершили групповой побег из лагеря, но были задержаны и 30.06.1937 г. они же,

по обоюдному сговору, совершили вторичный побег, но также были задержаны. Лагадминистрацией охарактеризованы как лодыри-дезорганизаторы.

Тройкой НКВД Карельской АССР от 17.08.1937 г. осужден по ст. 82 (побег). Расстрелян 22.08.1937 г. на ст. Медвежья Гора (Сандармох). Сведений о реабилитации нет».

Последняя фраза, про отсутствие сведений о реабилитации, ярко характеризует ситуацию с Николаем

Платоновичем Джаяни, которого «Мемориал» заставляет нас считать незаконно репрессированным по политическим мотивам.

Во-первых, побег из мест заключения сам по себе не является политическим деянием. Трудно считать этого

человека и жертвой беззакония, ведь гражданину Джаяни Н. П. должно было быть прекрасно известно, что

в Уголовном кодексе РСФСР есть статья за побег. Его об этом должны были предупредить. Кстати, такие статьи за побег есть в любом уголовном кодексе любой самой демократической страны. При этом охрана обязана стрелять, так что побег сам по себе крайне опасное предприятие, на которое идут совершенно сознательно.

А во-вторых, в лагерь бывший грузинский дворянин попал не за «контрреволюционную агитацию» или тому

подобную статью, которую легко можно счесть политической, а за обыкновенный бандитизм! Действовавший на тот момент Уголовный кодекс 1926 года, конкретно его 59-я статья, устанавливает: «Организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и организуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не

сопровождались, — расстрел и конфискацию всего имущества с допущением, по смягчающим обстоятельствам,

понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет с конфискацией имущества».

Конечно, при желании сердобольные россияне, а вместе с ними жители ныне свободной Грузии могут посочувствовать печальной и трагической судьбе гражданина Джаяни Н. П. Ведь в совсем недавнее время,

в «святые 90-е», подобные граждане за свои подвиги, бывало, отделывались просто смехотворными или вообще

условными сроками.

* * *

Итак, оказывается, что руководство общества «Мемориал» двадцать с лишним лет вводило общественность в заблуждение, приводя абсолютно непроверенные цифры. До сих пор нет никаких документов, которые бы доказывали декларируемое им количество расстрелянных

в Сандармохе. Более того, оно занималось откровенными «приписками», включая в список самых обычных уголовников. А с учетом того, что за более чем 20 лет работы «Мемориал», даже путем различных манипуляций, смог включить в свой список лишь около 6 тысяч человек, то

можно говорить просто о «мертвых душах». В число расстрелянных в Сандармохе входят люди, которых никогда не существовало! Это называется дезинформацией.

А нам остается констатировать, что мы до сих пор не знаем, сколько точно людей было захоронено в Сандармохе. Пока установлено, что там расстрелян соловецкий этап, 1 111 человек. И возможно — некоторая часть людей из списка заключенных Белбалтлага, раз в источниках

говорится о Сандармохе как об обычном месте их расстрелов.

При этом очень важно зафиксировать еще один факт: на сегодняшний день реальных доказательств, что там захоронены репрессированные в 1937–1938 годах коренные жители Карелии из числа карелов, русских и финнов, просто нет. Нет ни прямых доказательств, на

основании найденных документов, ни даже косвенных. Более того, с учетом разницы цифр Дмитриева и Чухина можно смело предположить, что большая часть репрессированных жителей Карелии просто не могли быть казнены в Сандармохе.

Конечно, в ответ можно сказать, что, мол, какая разница, сколько там было расстреляно, ведь смерть каждого человека все равно является трагедией. С этим не поспоришь, хотя в следующих главах придется коснуться того, как мемориальцы трактуют данный принцип. Но все же общество «Мемориал» записало в своем

Уставе, что считает целью своей деятельности «участие в восстановлении исторической правды». А получается, что его члены лгали и искажали эту самую историческую правду, реальные исторические факты.

NB! Пиши поболе, чего Кровавую Гэбню жалеть!

* * *

Среди 1 111 заключенных первого Соловецкого этапа, расстрелянных в Сандармохе в 1937 году, почти 300 человек

были так или иначе связаны с Украиной. Ныне в Сандармохе даже установлен памятник-крест «Убиенным сынам Украины». Власти этого государства регулярно упоминают об этом событии. Например, Петр Порошенко

в бытность его президентом написал на своей странице в фейсбуке:

«Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора. 81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли

более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых — более 300 украинцев».

Надо добавить, что для нынешних властей Украины расстрелы в урочище Сандармох считаются доказательствами сталинской политики этноцида украинского народа. Несмотря на то что за советский период численность украинцев на территории Украины заметно выросла, а за последние 30 лет либеральной свободы —

наоборот, сильно сократилась. Впрочем, это обычный пример шизофренизации сознания на постсоветском

пространстве.

Что касается расстрелянных в Сандармохе украинцев, то сразу бросается в глаза то, что там очень много

петлюровцев, причем не рядовых, а офицеров и даже министров петлюровского правительства. Таких как

министр просвещения УНР в 1919 году Антон Владиславович Крушельницкий. В Сандармохе был расстр лян и Николай Михайлович Любинский, который был членом украинской делегации на переговорах в Бресте и министром иностранных дел УНР. Здесь же Владимир Моисеевич Чеховский, председатель Совета народных министров Украинской народной республики (УНР) в декабре 1918 — феврале 1919 гг. Как сообщают биографы, во время его премьерства правительство УНР одобрило законы о государственном языке Украины (украинском) и об автокефалии Украинской православной

церкви, утвержденные затем Директорией. Темы весьма актуальные и очень острые, как будто и не прошло

с того времени целых 100 лет… Ведь все эти люди хотели навсегда отделить Украину от России.

* * *

Кроме ориентированных на отрыв Украины от России политиков в списке Сандармоха представители

национальной, а если выразиться точнее — националистической интеллигенции. Одним из таких эталонных украинских «патриотов» и ярким представителем этой самой интеллигенции был расстрелянный в Сандармохе Степан Рудницкий. Да, выдающийся географ, организатор и директор Украинского научно-исследовательского института географии и картографии. Но не

только…

Степан Рудницкий — автор популярной ныне на Украине книги «Почему мы хотим самостоятельную Украину». В ней утверждается, что украинцы — совершенно особый народ, даже по антропометрическим показателям. Некая особая раса, которой лучше не смешиваться со всякими москалями и ляхами, и ей тоже нужно свое государство и жизненное пространство:

«…С этой стороны для нас, украинцев, является полезной комбинация нашего элемента только с т. н. северной

расой (скандинавцы, большая часть англосаксов, немцы) и со сродственными с нами расово южными славянами и чехами. С другой стороны, неполезными являются комбинации с поляками, москалями, румынами, туркотатарами,

жидами и т. п.»

В современной Донецкой Народной Республике книга Степана Рудницкого «Почему мы хотим самостоятельную Украину» признана экстремистской

* * *

Почему же картина, которую нарисовал «Мемориал», оказалась ложной? Почему, едва открыв Сандармох,

не зная точно, сколько там было расстреляно человек, и не разобравшись во всех деталях случившегося, деятели из карельского «Мемориала» начали мощную информационную кампанию? В результате которой это место объявили чуть ли не самым большим на СевероЗападе расстрельным полигоном. А всех расстрелянных там — абсолютно невинными жертвами и лучшими представителями своих народов. Почему они так спешили?

Думается, ответ на этот вопрос будет ясен, если учесть, что Сандармох был открыт в 1997 году. И вспомнить общую социально-экономическую ситуацию в те годы как в России, так и конкретно в Карелии. Многие помнят страшный экономический и социальный кризис, связанный с либеральными реформами и возвратом к капитализму. Огромную смертность, многомесячные задержки по выплате зарплат и пенсий, массовую нищету, войны, публичное пренебрежение новой «элиты» элементарными нормами морали, остановку целых производств. Надвигающийся коллапс на градообразующих предприятиях в Сегеже, Лахденпохья и в других населенных пунктах. Рост преступности, в том числе

убийств, даже в тихой, спокойной Карелии.

Действующей на тот момент власти нужно было как-то отвлечь внимание населения от чудовищной ситуации в стране. Тему «сталинских репрессий» использовали для оправдания новой политики уже с конца 80-х годов. А тут подвернулся еще один удобный случай показать измученным рыночными реформами людям очередную «страшилку». Мол, терпите президента Ельцина, иного ведь нам не дано! Иначе придут коммунисты и всех опять расстреляют! Незамысловатая, примитивная, но как оказалось — эффективная пропаганда.

И т.д.

Скачать книгу бесплатно можно по ссылке https://vk.com/wall10412510_41405 (там же, если возникнет желание, можете поблагодарить автора рублем за книгу и работу по разоблачению исторических и половых педофилов из "Мемориала")

Само собой, "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

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