Юлия Меньшова призналась, что не видела отцовской любви

Ведущая и актриса Юлия Меньшова в рамках разговора с Ириной Шихман пояснила об отношениях с покойным отцом. Она призналась, что не всегда видела любовь со стороны папы и не понимала ее.

В июле нынешнего года Юлия Меньшова потеряла отца. Режиссер Владимир Меньшов скончался в результате последствий коронавируса. Знаменитость часто вспоминает своего папу и заявляет, что ощущает его присутствие.

Отношения в звездной семье далеко не всегда складывались гладко. Актрисе казалось, что отец недостаточно проявлял свои чувства. После смерти режиссера она поняла, что сильно ошибалась. Это осознание является очень болезненным. Отчасти всю жизнь Юлия Меньшова добивалась любви родителей. Сейчас она больше понимает маму, многое прощает. В целом любовь со стороны отца присутствовала всегда, хотя дочь ее не понимала.

Когда Меньшова выросла, ее отец стал более лояльным. Режиссер очень часто говорил ей теплые слова, благодарил за определенные вещи, подчеркивал значимость. Владимир Валентинович мог сухо относиться к дочери, зато во внучке он души не чаял.

Источник: www.youtube.com